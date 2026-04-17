Un nouveau coup de chaud arrive à cette date : les températures pourraient dépasser les 30 degrés !

Si les températures remontent déjà en France, la chaleur va vraiment se faire ressentir bientôt avec une impression estivale. Cela pourrait tomber sur une bonne période !

La chaleur est précoce en France cette année. Un épisode de douceur remarquable a été relevé début avril avec pendant plusieurs jours des températures qui ont dépassé de 10 degrés les normales de saison. Par endroit, des niveaux de juillet ont été atteints entre mardi et jeudi derniers. Le seuil de chaleur, soit la barre symbolique des 25 degrés, a été dépassé de l'Ile-de-France jusqu'en Nouvelle-Aquitaine. Des pointes à 30 degrés ont aussi été relevées. Depuis quelques années, de tels niveaux de températures s'invitent de plus en plus tôt dans l'année et sont plus réguliers.

Les températures sont redescendues depuis, mais elles repartent progressivement à la hausse depuis le milieu de semaine. Elles vont reprendre 10 à 12 degrés ce vendredi, dépassant souvent la barre des 20 degrés, tout en restant sous le seuil de chaleur. Quelques degrés seront ensuite de nouveau perdus, mais la douceur restera de mise.

Prévisions météo du 27 avril au 3 mai © La Chaine météo

Un nouveau véritable coup de chaud n'est cependant pas bien loin : il est envisagé pour la semaine du 27 avril au 3 mai. Il sera provoqué par "la reprise possible d'un flux de sud, chaud et sec sur le pays avec une nouvelle forte hausse des températures", annonce La Chaine météo dans ses prévisions à quatre semaines. "Un temps chaud" pourrait s'installer avec "le seuil de fortes chaleurs possiblement atteint, voire dépassé".

Les 30 degrés sont possibles, et même un peu plus. Ce serait une bonne nouvelle pour le pont du 1er mai qui a lieu cette semaine-là, du vendredi au dimanche, et qui pourrait ainsi prendre des airs d'été. La fiabilité reste limitée au vu du délai et ces prévisions sont à préciser. Certains scénarios minoritaires envisagent encore une ambiance instable pour cette échéance.

Pour le pont du 8 mai, le temps pourrait se dégrader suite à un flux plus humide et instable ainsi qu'une possible évolution orageuse dans le sud-ouest. Les températures resteraient au-dessus des normales de saison. Il ne fera donc pas froid dans les semaines à venir, allant possiblement jusqu'à des pics de chaleur. S'il ne fera pas toujours sec, de belles journées s'annoncent pour profiter des terrasses.