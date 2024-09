Un expert a testé les bouteilles de la foire aux vins Lidl, l'une d'elles l'a épaté alors qu'elle ne coûte que 4 euros

Lidl propose une centaine de bouteilles de vins à prix réduits en ce mois de septembre. L'une d'elles, à moins de quatre euros, a attiré l'attention d'un expert.

Chaque automne, Lidl propose sa foire aux vins dans ses 1600 supermarchés, comme nombre de ses concurrents. Pas moins de 112 cuvées ont été sélectionnées cette fois-ci et 90% sont à moins de 10 euros, depuis le 4 septembre et jusqu'à épuisement des stocks. L'occasion de trouver de bonnes affaires, que ce soit pour des vins rouges, blancs, rosés ou effervescents venant des grandes régions viticoles. Même quelques bouteilles de champagne sont à la vente.

Des offres sont également proposées comme "4 bouteilles + 2 offertes", ou "-50% sur la deuxième identique", qui peuvent, pour certaines, faire revenir l'unité à moins de deux euros. En parallèle, l'offre découverte permet de varier les plaisirs en sélectionnant 6 bouteilles parmi 9 proposées, la moins chère des 6 est alors offerte. La Revue du vin de France, référence dans le domaine, estime que "il ne faut donc pas s'attendre à dénicher des vins prestigieux pendant cette foire aux vins, mais plutôt des cuvées de consommation courante à boire généralement dans les deux ans suivant leur achat".

Ceci étant, certaines bouteilles ont tout de même été très bien notées par un expert, malgré leur prix bas. Adam Lapierre, détenteur du titre Master of Wine depuis 2013, a en effet participé à la dégustation des vins d'automne et a donné son avis. Il a désigné ses vins "coup de cœur", notés 90/100 et plus, qu'il a jugés comme "exceptionnels de caractère et de complexité".

Certaines de ses bouteilles "coups de cœur" coûtent moins de 5 euros. C'est le cas d'un vin rouge, côtes du Rhône, "Plan de Dieu", Domaine Lebrun, 2023. Il obtient la note de 90/100 et est décrit comme "ample et rond". Son prix : 4,49 euros les 75cl. Encore plus intéressant, mais au goût totalement différent, "souple et fruité", le vin rouge du Languedoc-Roussillon, Fitou, réserve de Fonsalis, 2022. Il est proposé à moins de 4 euros (3,99 euros exactement) pour une note attribuée par Adam Lapierre de 92/100.

Côté blanc, l'incontournable Pinot Blanc d'Alsace est proposé au prix de 3,99 euros également, avec seulement deux petits points de moins (90/100), mais sonne comme une valeur sûre pour les amateurs de vin fruité. Un vin effervescent obtient la même note pour 4,95 euros. Il s'agit d'un demi-sec du Domaine Guigouret, nommé Clairette de Die. Evidemment, tous ces vins sont certes peu chers, mais sont toujours à consommer avec modération.