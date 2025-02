La neige revient dans ces départements cette semaine, risque de flocons à Paris et sur un quart de la France

Cette semaine, un épisode neigeux va toucher plusieurs départements, mais il pourrait s'étendre considérablement selon les circonstances.

Si un temps sec s'est installé en France depuis le week-end dernier, les températures ont chuté et les gelées matinales ont fait leur retour. Ce mardi 4 février, la brume et le brouillard touchent le nord-ouest, même l'après-midi, alors que le soleil brille au sud de la Loire. Des conditions assez similaires sont annoncées pour mercredi.

Jeudi, la levée de la bise accentue cette sensation hivernale, avec en moyenne 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison. L'anticyclone migre en direction des îles britanniques, le flux de nord-est est alors plus dynamique, ramenant un air encore plus froid. Vendredi, une goutte froide, soit une poche d'air froid en altitude, va venir par l'est du pays et au contact de l'air froid, elle pourra provoquer des chutes de neige, explique La Chaine Météo.

© La Chaine météo

Si le risque de neige en plaine demeure limité, il n'est pas nul : les régions qui pourraient y être exposées sont l'Alsace, la Lorraine et la Champagne, selon La Chaine Météo. Des petites chutes pourraient s'ajouter localement dans le centre du pays. De façon globale, les quantités devraient rester assez faibles, ne perturbant pas trop les départs en vacances. Sur les sommets des Pyrénées et des Alpes, mais aussi de Haute-Loire et de l'est de l'Ardèche, il est en revanche assez certain de voir tomber la neige vendredi.

Météo-France prévoit pour vendredi après-midi quelques flocons sur Paris, dans la Marne et la Haute-Marne. En soirée, la perturbation neigeuse pourrait se déplacer vers le nord avec de la pluie et de la neige du côté de Lille et d'Amiens. Dans la nuit, elle ira davantage vers l'est, atteignant la Moselle. La neige pourrait ensuite toucher l'Orne, la Haute-Marne ainsi que le Cantal et les Pyrénées samedi matin. Ces prévisions sont encore à préciser dans les jours à venir.

Cet épisode devrait prendre fin dimanche. Du soleil est, en effet, annoncé sur presque tout le pays en ce dernier jour de la semaine, sauf sur le pourtour méditerranéen qui pourrait connaitre quelques ondées. La semaine prochaine, les températures devraient remonter très progressivement pour rejoindre les normales de saison à la mi-février. Le temps sec devrait également se maintenir, sauf autour de la Méditerranée où l'humidité pourrait continuer à être de mise.