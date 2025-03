Les températures chutent et restent basses jusqu'à cette date, l'hiver n'est pas fini !

Après avoir connu des températures printanières, le mercure a brutalement chuté ce mardi 11 mars. Le retour du froid va continuer à progresser dans les jours à venir.

La semaine dernière, les températures sont montées jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales de saison, dignes d'une fin avril. Il ne faut toutefois pas oublier que l'hiver n'est pas fini et que le mois de mars est sujet aux grands écarts sur le thermomètre. Ainsi, sur tout le pays, les températures ont commencé à chuter mardi 11 mars avec l'apparition d'une goutte froide sur l'Hexagone. Le mercure a perdu en 24h jusqu'à 6 degrés par endroits, notamment sur la capitale, selon Météo-France. Le temps n'est, par ailleurs, pas au beau fixe : la pluie et les orages parcourent une large partie du territoire.

A partir de mercredi sur la moitié nord, les températures peineront à atteindre les 10 degrés. La levée de la bise près de la Manche provoquera un ressenti hivernal, prévoit La Chaine Météo. Vendredi, les températures seront même tombées 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison, avec notamment des maximales à 8 degrés à Paris, Lille et Strasbourg. Dans le sud, il ne fera pas plus de 10 degrés à Bordeaux et Biarritz et 14 degrés à Marseille.

© La Chaine météo

Cela représente jusqu'à 10 degrés de moins par rapport aux températures de la semaine dernière. Celles-ci resteront cependant positives, sauf pour quelques exceptions au nord et à l'est. De la neige est aussi attendue dès 1300 mètres cette semaine. Le temps restera instable sur une majeure partie du pays.

Ces températures fraîches seront aussi de mise ce week-end. Une légère amélioration devrait cependant être perceptible dimanche avec des températures plutôt autour de 10 degrés au nord grâce au retour de l'anticyclone. Cette tendance devrait se confirmer lundi où les 10 degrés seront de nouveau dépassés sur une grande partie du pays avec notamment 12 degrés à Paris, 13 degrés à Nantes et 14 degrés à Marseille, selon Météo-France. Les températures pourront doubler au cours de la journée, conservant donc la fraîcheur matinale. Cela devrait continuer à monter les jours suivants. Le froid pourrait donc n'être que temporaire, même si ces prévisions restent à confirmer.