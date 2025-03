Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce 11 mars 2025, 143 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Un incroyable jackpot est proposé ce mardi 11 mars 2025 : 143 millions d'euros. De quoi être rentier sur plusieurs générations ! Mais encore faut-il trouver les résultats...

Le tirage Euromillions de ce mardi 11 mars devrait attirer les foules. Et pour cause, le méga jackpot proposé la semaine dernière par la FDJ et ses homologues européens pour pimenter un peu les choses n'a pas trouvé preneur. Alors qu'il était de 130 millions d'euros à l'origine, quelques millions d'euros ont été rajoutés ce mardi. Le gros lot s'élève désormais à 143 millions d'euros. Et la grille classique, soit cinq chiffres et deux numéros chance, est toujours vendue 2,50 euros. En cas de victoire, un participant pourrait ainsi multiplier sa mise par… 57,2 millions. De loin le meilleur investissement de sa vie. Mais encore faut-il gagner et cela n'est clairement pas donner à tout le monde.

En ne jouant qu'une combinaison, un joueur a une chance sur très exactement 139 838 160 de parier sur le bon résultat de l'Euromillions. Il a donc plus de chance d'être né avec un sixième doit, une sur 20 000, selon le site Welovebuzz. Mais il a également plus de chance d'être touché par un astéroïde, une sur 720 000, d'avoir un enfant astronaute, une sur 12 000 000, ou encore d'avoir la même date d'anniversaire que tous ses voisins en habitant dans un immeuble de cinq étages avec 20 appartements, une sur 48 000 000. Mais comme le feront remarquer les plus téméraires : qui ne tente rien n'a rien. Chaque mardi et chaque vendredi, il est possible de tenter sa chance pour le tirage Euromillions jusqu'à 20h15. Le résultat est généralement délivré vers 21h30.