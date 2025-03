Cette habitude à table est celle qui agace le plus votre partenaire, vous y succombez sûrement

Les repas sont des moments importants qui ponctuent le quotidien des Français. Attention cependant, certaines de vos manies à table peuvent agacer votre partenaire.

Pendant les repas en couple, chacun a ses habitudes. Cela peut être source de tensions tout autant que de partage. Un sondage OpinionWay pour HelloFresh réalisé auprès de 1073 Français il y a peu a étudié les petites manies culinaires des couples. La nourriture et les repas ne sont pas particulièrement présentés comme des sujets de disputes : 80% des répondants assurent savoir gérer les imprévus sans se disputer et seulement 17% les classent comme conflictuels.

68% des Français voient plutôt dans la cuisine une notion de partage, permettant de se faire découvrir ses goûts et habitudes alimentaires respectifs. Pour 64% d'entre eux, cuisiner ensemble ou à tour de rôle participe aussi à l'épanouissement du couple. Plus d'un couple sur deux aime aussi prévoir les menus de la semaine ensemble. Un tiers tend quand même parfois à se préparer chacun un plat de leur côté pour correspondre à leurs goûts respectifs.

© marcus82

Une fois à table, l'ambiance varie selon les couples. 38% des répondants admettent être absorbés par le repas et donc "oublier" de discuter avec leur partenaire et à contrario, un autre tiers estime que leur partenaire parle trop et donc qu'ils ne profitent plus de leur assiette. S'ajoute à cela des petites manies qui peuvent rapidement agacer. 69% des répondants assurent avoir repéré au moins une habitude de leur partenaire qui les énerve à table.

C'est évidemment le fait de consulter son téléphone portable qui dérange le plus (29%). Que ce soit pour répondre à des messages, aller sur les réseaux sociaux ou regarder des vidéos, c'est une habitude qui est jugée très désagréable. "Ces petites manies ne sont pas que des habitudes agaçantes, mais ce sont aussi des messages codés : 'Je suis là, et j'ai besoin que tu le remarques'. Derrière un "lâche ton téléphone", il y a souvent une envie silencieuse de dire : "Je veux partager avec toi", explique la psychologue Christèle Albaret, interrogée dans le cadre du sondage. Le mieux est donc de ne pas l'avoir sur soi pour ne pas être tenté. Cette manie irrite autant les hommes que les femmes, mais encore plus les 25-34 ans (37%).

Heureusement (ou pas), il n'y a pas que les smartphones qui sont sources de tensions. Mettre du temps à venir à table alors que le repas est prêt pose aussi souci (26%). D'autres petites manies dérangent comme manger la bouche ouverte, commencer à manger avant que tout soit servi ou encore critiquer ce qui a été cuisiné. Il est alors conseillé de communiquer avec son partenaire, ces habitudes pouvant facilement être changées. Il ne faut surtout pas oublier que la vie à deux implique des compromis.