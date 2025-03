Météo : la grisaille et la pluie arrivent dans la semaine, ça bascule à partir de cette date

Un peu de soleil et de ciel bleu... Avant la pluie ! La météo est changeante cette semaine, voici ce qui vous attend jusqu'à ce week-end en France.

Le printemps arrive, mais il n'est pas encore temps de se débarrasser de la veste ou de la grosse laine. Le début de la semaine est tout de même très agréable pour l'immense majorité des Français de métropole, avec un ciel dégagé. Ce mardi d'ailleurs, le soleil et le ciel bleu persiste sur les trois quarts du pays, selon les prévisions de La Chaîne Météo. Des nuages viennent tout de même modérer les joies primesautières le long de la façade atlantique. Comme le souligne l'institut de prévisions, seul le Languedoc-Roussillon doit composer avec un temps "gris et humide sous un vent marin sensible".

Mercredi est marqué par des conditions météorologiques favorables sur les trois quarts de la France. Les nuages se dissipent peu à peu, laissant place à un ciel plus dégagé. Les températures remonteront encore légèrement, avec des maximales atteignant 14°C à 16°C dans le nord et jusqu'à 16°C à 18°C dans le sud. Quelques averses résiduelles peuvent survenir près de la Méditerranée. Le vent faiblira également, rendant cette journée plus agréable.

© La Chaîne météo

Jeudi, c'est le printemps ! Il fait beau dans le nord, et sur presque l'ensemble du pays, avec toutefois des conditions un peu plus dégradées près de la Méditerranée, avec du vent jusqu'en Midi toulousain. En tout cas, les températures seront très agréables : "On ne parlera plus de gel le matin. Il fera doux avec 14 à 19°C en moyenne l'après-midi", insiste La Chaîne Météo.

Après cette belle parenthèse printanière, la bascule s'opérera ce vendredi. "L'anticyclone présent sur l'Europe centrale sera de plus en plus bousculé. Une perturbation atlantique apportera des averses dans l'ouest", écrit La Chaîne Météo, qui précise encore : "Des remontées pluvio-orageuses affecteront les régions méditerranéennes sous un vent de sud très turbulent". La seule bonne nouvelle est pour l'Alsace, une partie de la Lorraine jusqu'au Nord Pas-de-Calais où "le beau temps calme et ensoleillé résistera" avant des orages.

Le week-end devrait être un peu triste pour une fin de semaine marquée par le retour du printemps. Un courant de sud-ouest humide traversera le pays, il faut donc s'attendre à des averses et des nuages qui parcourront le ciel samedi et dimanche. Les plus chanceux auront quelques éclaircies, mais ce sera très éphémère. La tendance est clairement à la grisaille et à la pluie. Le ciel bleu attendra à nouveau, donc, mais il fera relativement doux pour la saison.