Voici où McDonald's compte installer de nouveaux restaurants, il veut en mettre dans les villages !

50 nouvelles ouvertures de restaurants McDonald's sont prévues pour 2025. Les villages sont aussi ciblés.

McDonald's, à la tête de déjà 1560 restaurants dans l'Hexagone où près de 2 millions de Français passent commande chaque jour, ne cesse sa progression dans notre territoire. Le chiffre d'affaires de l'enseigne est stable avec 6 milliards d'euros en 2024, mais McDonald's veut tout de même maximiser ses chances face à la concurrence telle que Burger King mais aussi les enseignes de restauration rapide qui pullulent, vandant tacos, poke bowls, bobuns, etc. Pour y parvenir, l'enseigne tente quelques offensives sur les prix avec le menu McSmart à 5 euros ou encore le Happy Meal à 4 euros. La chaîne multiplie également les nouveautés pour attirer la clientèle : dans les semaines à venir, un nouveau burger au bœuf français sera proposé et McDo a aussi lancé un Happy Meal pour adulte, disponible autour du thème Minecraft.

Par ailleurs, l'enseigne prévoit d'ouvrir une cinquantaine de nouveaux restaurants cette année, une accélération du rythme d'ouverture qui tournait ces dernières années autour de 20 à 30 par an. Et plus besoin d'habiter dans une grande ville pour pouvoir s'acheter un Big Mac, la chaîne de fast-food joue la carte de la proximité. "Chaque Français a droit à son McDo à moins de vingt minutes de chez lui", a avancé Jean-Guillaume Bertola, en charge de l'innovation et du marketing, auprès du Figaro.

McDonald's a de bonnes raisons de s'implanter dans les petites communes, plutôt que dans de grandes villes : "En région rurale, le terrain coûte beaucoup moins cher, la construction coûte beaucoup moins cher. Bref, ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires minimum à faire, est beaucoup plus bas qu'un McDonald's en grande agglomération", explique Bernard Boutboul, président du cabinet de conseil aux restaurateurs Gira, sur RMC. Selon lui, le nombre de restaurants McDonald's pourrait ainsi doubler d'ici 20 ans.

En cette fin de mois, l'enseigne débarque à La Châtaigneraie, une commune en Vendée de 2500 habitants et à Saint-Geniès-de-Malgoirès en Occitanie comptant 3000 habitants. Elle vient également tout juste de s'implanter à Tessancourt-sur-Aubette, un village des Yvelines de moins de 1000 habitants. Avec ces nouveaux emplacements, les clients peuvent ne pas faire trop de route pour aller se chercher un fast-food et se le ramener encore chaud. Cela évite aussi les frais de livraison.

"McDo, c'est devenu un peu le café du village", estime Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d'entreprise de l'Ifop auprès du Figaro. Une situation que déplore Alain Fontaine, président de l'association des Bistrots et cafés de France. Il craint une concurrence aux cafés des villages ainsi qu'un appel à la malbouffe et à une américanisation de la consommation : "Demain, les touristes vont arriver dans les villages français, que les municipalités se seront battues pour rénover et à 30 m d'une fontaine du 14ème siècle ou d'arcades magnifiques, il y aura un McDonald's?", s'est-il interrogé sur BFMTV.