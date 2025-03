Fin du ramadan : le début de la fête de l'Aïd décalé cette année

La fin du ramadan pourrait bien être le 29 mars. Dans ce cas, la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée le 30 mars, mais c'est aussi la date du changement d'heure. La fin du ramadan 2025 tombe la veille du passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été.

À en croire les calculs astronomiques, la fin du ramadan est fixée au samedi 29 mars. Cela signifie donc que l'Aïd el-Fitr, la fête qui célèbre la fin de ce mois saint, aura lieu le lendemain, le dimanche 30 mars. Il est également important de savoir que ces dates sont fixées par des calculs, et non par l'observation de la Lune lors de la Nuit du Doute. En effet, la tradition veut que les musulmans observent le ciel afin de savoir si la fin du ramadan est bien arrivée, en fonction de l'apparition ou non du croissant de lune dans le ciel. En effet, le ramadan correspond au neuvième mois du calendrier lunaire de l'islam. Il n'est pas lié au calendrier que nous utilisons au quotidien. La Grande Mosquée de Paris a fixé la Nuit du Doute au 29 mars, et si aucun croissant de lune n'est observé dans le ciel, la fin du ramadan sera repoussée au lendemain, le dimanche 30 mars, et l'Aïd au lundi 31 mars.

Mais selon les calculs astronomiques, sur lesquels de très nombreux musulmans s'appuient, l'Aïd el-Fitr sera bien célébré le 30 mars. Pour les musulmans pratiquants, cette journée de fête est marquée par une prière à la mosquée, des échanges de vœux, de pâtisseries, de thé et de petits cadeaux.

Le changement d'heure le même jour

Mais voilà, si l'Aïd el-Fitr est bien célébré le 30 mars, ce sera le même jour que le changement d'heure. Dimanche 30 mars, on changera d'heure dans la nuit. À 2 heures du matin, il sera en fait 3 heures du matin. Le réveil sonnera donc techniquement une heure plus tôt et le soleil se couchera une heure plus tard. Mais il est important de savoir que tous les pays ne changent pas d'heure. Il est donc possible que deux pays sur le même méridien, qui détermine les fuseaux horaires, ne soient pas à la même heure. Les musulmans des pays où on pratique le changement d'heure seront donc décalés d'une heure par rapport aux pays où il n'est pas en vigueur. En Europe, la quasi-totalité des pays change d'heure. En revanche, en Afrique, aucun pays, à l'exception de l'Égypte, ne le pratique. La Russie, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale (sauf rares exceptions) ne changent pas d'heure non plus. Finalement, sauf rares exceptions, seuls l'Europe, les États-Unis, le Canada (en partie), le Chili, le Paraguay et l'Égypte changent encore d'heure.