Météo : le beau temps ne va pas durer, une perturbation se confirme à cette date

La météo a été très clémente ces derniers jours, couplant soleil et douceur. Mais les prévisionnistes ont déjà la date de la prochaine dégradation.

Le week-end a été très agréable en France, avec un pic de douceur le samedi 5 avril. Le soleil se maintient sur presque tout le territoire depuis déjà plusieurs jours et ce n'est pas fini. Ce lundi 7 avril, le soleil a brillé sur les 3/4 du pays. Le ciel est un peu plus nuageux au sud. L'anticyclone va se maintenir les jours suivants préservant un temps ensoleillé sur la majorité des régions.

Selon La Chaine Météo, les matinées seront fraiches, mais la douceur arrive rapidement dans l'après-midi. Les amplitudes de températures seront ainsi importantes. Mercredi et jeudi, le temps sera plus nuageux sur le bord de la Manche, mais les régions côtières devraient tout de même échapper à la pluie. Des averses sont toutefois possibles sur les Pyrénées, la côte d'Azur et la Corse.

En fin de semaine, les températures vont grimper avec moins de fraicheur matinale. Jeudi après-midi, il fera notamment 22 degrés à Bordeaux, 19 à Limoges ou encore à Nantes, 18 à Rennes et 17 à Paris. Quelques degrés seront encore gagnés vendredi avec 19 degrés à Paris et à Rennes, 20 à Nantes et jusqu'à 23 à Bordeaux, des températures dignes d'un mois de mai. C'est finalement près de la Méditerranée et sur la pointe normande que les températures auront plus de mal à monter, notamment à cause du vent marin et de quelques nuages.

© La Chaine Météo

Ce week-end, l'anticyclone devrait se décaler vers l'Europe centrale. Une dégradation du temps est donc envisagée. La journée de samedi sera marquée par l'arrivée de cette perturbation par l'ouest avec un temps instable des régions atlantiques au Languedoc-Roussillon et un risque de pluie qui pourrait s'accentuer dans la soirée. Il fera toujours bon avec des maximales autour de 20 degrés et le temps restera encore sec sur un large quart nord-est. C'est dimanche que la perturbation devrait se globaliser, mettant bien fin à la parenthèse printanière ! Près de la Méditerranée, elle pourrait même prendre un caractère orageux.

Selon Météo-France, cette perturbation pourrait durer quelques jours. Un "temps généralement perturbé avec des températures proches des normales de saison" est annoncé pour la semaine prochaine. La mi-avril s'annonce donc plus compliquée, mais c'est un temps normal en cette période de l'année.