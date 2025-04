Le week-end de Pâques sera gâché par la pluie, sauf pour quelques chanceux qui auront du soleil

Alors que le soleil brille actuellement en France, le temps va se dégrader. Le week-end de Pâques ne sera pas épargné par la pluie.

Cette deuxième semaine d'avril est marquée par le soleil et la douceur, les premiers vacanciers sont donc chanceux. Malheureusement, une perturbation est annoncée pour ce week-end du 12 avril. Il faut donc profiter de ces derniers jours ensoleillés. Un temps instable arrivera par la côte atlantique samedi, avec une multiplication des averses au fur et à mesure de la journée. La perturbation se propagera aux trois quarts du pays dès le lendemain.

Malheureusement, le temps s'annonce aussi perturbé la semaine qui suit, alors que la zone C commencera ses vacances scolaires. Selon La Chaine Météo, "des passages de pluie ou d'averses toucheraient la partie sud de la France, avec plus d'activité que sur la partie nord du pays" sur la semaine du 14 au 20 avril. Les températures seraient aussi à la baisse, avec 0,5 degré en dessous des normales de saison.

© La Chaine Météo

Météo-France annonce, en effet, un "temps généralement perturbé avec des températures proches des normales de saison" pour la semaine prochaine. Sur sa carte allant jusqu'à 15 jours de prévisions, de la pluie est observable sur quasiment l'ensemble du pays toute la semaine prochaine. De lundi à mercredi, de la pluie pourrait tomber presque partout, matin comme après-midi. Des éclaircies sont prévues sur le quart nord-ouest le jeudi matin, mais avec un retour des averses dès l'après-midi.

Si ces prévisions doivent encore se confirmer au vu du délai, le week-end de Pâques pourrait donc être bien maussade et la chasse aux œufs pourrait se trouver compromise. Maigre consolation : les températures devraient être de saison avec des maximales entre 14 et 19 degrés au nord et 17 et 21 degrés au sud. Et il y aura peut être quelques chanceux épargnés par la pluie, qui devrait éviter l'extrême sud-est pour le dimanche 20 et le lundi 21 avril. Du soleil est même attendu du côté de Marseille, Montpellier et Perpignan.

Pour la fin du mois, le temps sec pourrait faire son retour au nord, alors que l'instabilité persisterait au sud. L'anticyclone pourrait se réinstaller avec une remontée progressive des températures.