Orages en France : la moitié du pays placée en vigilance, voici les départements concernés

De nombreux orages sont attendus ce mardi 15 avril. Météo-France a placé toute une moitié du pays en vigilance jaune.

Le temps se gâte en France. Si les températures diminuent, la baisse du mercure s'accompagne parfois d'orages. Les intempéries ont commencé à gagner certaines régions dès la soirée de lundi et doivent se poursuivre toute la journée ce mardi 15 avril. Météo France place pas moins de 45 départements en vigilance jaune à partir de 6 heures pour les premières alertes et jusqu'à minuit.

Sur l'ensemble des alertes, une trentaine concerne le risque d'orages. Ces vigilances touchent essentiellement la moitié Est du pays et quelques départements des Hauts-de-France : Ain, Allier, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Côte d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Jura, Loire, Lozère, Haute-Loire, Haute-Marne, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Var, Vaucluse, Vosges, et le territoire de Belfort.

Les intempéries débutent avec des pluies modérées sur le nord de l'Occitanie et l'Auvergne qui remontent jusqu'en Ile-de-France, et les Hauts-de-France. Passé les pluies, c'est un "ciel de traîne bien instable qui prend le relais". "Le ciel reste pour le plus souvent bien chargé et les averses restent au programme toute la journée de l'Occitanie aux frontières de l'Est", confirme l'agence météorologique.

Les précipitations prendre un caractère orageux et se décaler sur la Bourgogne-Franche-Comté et la vallée du Rhône dans le courant de l'après-midi. Les cumuls de pluie pourraient devenir conséquents sous l'effet des orages et "sont à surveiller" selon Météo France. Les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de la Loire, de la Haute-Loire, de l'Isère et du Rhône sont d'ailleurs placés en vigilance pluie-inondation, avec notamment jusqu'à entre 15 à 30 mm de pluie, voire 50 mm localement dans la vallée du Rhône.

Les averses abondantes devraient se poursuivre mercredi, notamment dans le Sud-Est, alors que les premières éclaircies pourraient faire leur retour dans l'Ouest et le Nord. Les cumuls de pluie entre lundi et mercredi pourraient atteindre de 90mm à 118mm, dans les zones les plus touchées.

© Météo France

Si la majorité de la France est exposée aux orages, d'autres coins de pays font face à d'autres intempéries. A l'Ouest, huit départements sont en prise au vent : les quatre territoires bretons ainsi que la Loire-Atlantique, la Vendée, la Manche et le Calvados. Les rafales se situeront entre 50 et 70 km/h, voire localement entre 80 et 90 km/h. Sur le reste du pays, le temps sera plus calme, mais nuageux. Enfin, la neige sera au rendez-vous dans le Massif central et les Pyrénées avec une limite pluie-neige entre 900 et 1000 mètres d'altitude.

La vigilance jaune est le deuxième niveau sur quatre de l'échelle de vigilance météorologique de Météo France (vert, jaune, orange et rouge). Le niveau jaune signale des phénomènes météorologiques qui, même si pouvant être localement dangereux, ne présentent pas de risques majeurs pour la population. Cependant, il faut rester vigilant, notamment face au risque d'inondations localisées.