Un enfant de Gaza sans bras : la terrifiante image qui remporte le World Press Photo

Le jury du World Press Photo 2025 a décerné le premier prix à une "photo silencieuse, qui pourtant parle très fort", montrant notamment les conséquences physiques du conflit à Gaza.

Elle va faire le tour du monde. La photo d'un garçon palestinien de neuf ans qui a perdu ses deux bras alors qu'il fuyait une attaque israélienne sur sa propre maison dans la bande de Gaza a remporté ce jeudi 17 avril 2025 le Premier prix du World Press Photo 2025 ( le plus prestigieux des prix récompensant le travail documentaire des photographes de presse). Le cliché est signé de la photographe palestinienne Samar Abu Elouf pour le New York Times. Le portrait de Mahmoud Ajjour, évacué à Doha après qu'une explosion lui a arraché un bras et mutilé l'autre l'année dernière, suscite une émotion rare, touchant, il oscille entre extrême fragilité et force surnaturelle de ce jeune garçon, toujours vivant après l'ignominie des combats.