Obsèques du pape François : une date dévoilée, ce qu'on sait de la cérémonie

Si les obsèques d'un pape répondent à un rite funéraire bien précis, elles prendront une forme légèrement différente cette fois en raison de la volonté du souverain pontife argentin de son vivant. Une date a été communiquée.

Un rite simplifié. Comme souhaité par le pape François lui-même, ses obsèques devraient casser les codes de la tradition. Le souverain pontife avait prévu de son vivant un rite unique et plus rapide ainsi qu'un enterrement dans un cercueil simple. De plus, les funérailles se tiendront dans la basilique Saint-Pierre mais il sera inhumé dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome et non au Vatican.

Très attaché au culte de la Vierge Marie, le souverain argentin avait l'habitude de se recueillir dans cette basilique qui fait officiellement partie du territoire du Vatican. "Je demande que ma tombe soit préparée dans la niche située dans la nef latérale entre la chapelle Paolina (chapelle du Salus Populi Romani) et la chapelle Sforza de la basilique papale susmentionnée", avait aussi précisé le souverain pontife dans son testament.

Des obsèques prévues samedi à 10 heures

Après une réunion avec des cardinaux, le Vatican annonce ce mardi 22 avril que les funérailles du pape François - décédé la veille à l'âge de 88 ans d'un AVC - auront lieu le samedi 26 avril 2025 à 10 heures (heure de Paris). Par la suite, les 135 cardinaux-électeurs devront ensuite se réunir en Conclave pour désigner le successeur du pape François, ici, la date n'est pas encore connue.

Comme le veut la constitution du Vatican, les obsèques doivent se tenir entre le 4e et le 6e jour après le décès. "Le sépulture doit être en terre, simple, sans décoration particulière et avec la seule inscription : Franciscus", a écrit le pape François en juin 2022 dans un court testament publié par le Vatican ce lundi. Mais alors, à quoi les obsèques du pape François vont-elles bien ressembler, notamment avec les quelques changements dont ce dernier avait fait part de son vivant ?

Un rite funéraire précis composé de trois étapes

Traditionnellement, le rite funéraire pontifical est marqué par trois étapes distinctes. D'abord, les rites dans le Palais apostolique. Ici, le corps du pape est revêtu des habits pontificaux : la mitre, l'aube, la chasuble, le pallium et l'étole. Selon les dernières directrices, le corps sera - pour le pape François - placé directement dans un cercueil en bois, sans l'utilisation du catafalque (estrade habituellement utilisée lors des obsèques d'un pape). Ensuite, débuteront les rites dans la basilique Saint-Pierre. Le cercueil sera installé près de l'autel principal pour la cérémonie d'"À-Dieu".

En revanche, contrairement aux pratiques antérieures, aucun objet symbolique (monnaies, biographie du pape) ne sera placé à l'intérieur du cercueil. Les funérailles seront présidées par le doyen du Collège des cardinaux ou un autre prélat désigné. Enfin : les rites d'inhumation. La pratique des trois cercueils ayant été abandonnée par le souverain pontife décédé ce lundi, un cercueil unique en bois et zinc sera utilisé. Le pape sera enfin enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome et non inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre comme la tradition le veut.