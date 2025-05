Jules César n'a jamais déclaré "Veni, Vidi, Vici", l'histoire est différente

Jules César est indissociable de sa célèbre réplique "Veni, Vidi, Vici". Pourtant, il ne l'a pas proclamée comme on l'imagine.

C'est la phrase la plus célèbre de Jules César, "veni, vidi, vici", soit "je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu". Elle a été reprise dans de nombreuses productions artistiques et musicales pour faire écho à un succès rapide et indéniable. Peu de personnes savent toutefois dans quel contexte elle a été utilisée pour la première fois. On pense souvent à la conquête de la Gaule, notamment suite aux histoires d'Astérix, mais c'est bien loin de la réalité.

D'après le philosophe Plutarque, Jules César aurait utilisé cette phrase en latin qui est constituée des formes au parfait des verbes venire, videre et vincere, suite à sa victoire non pas en Gaule mais près de Zéla en Asie mineure, l'actuelle ville turque de Zile. Elle a eu lieu en -47, soit plusieurs années après la chute de Vercingétorix à Alésia en -52. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance.

Le roi du Pont Pharnace II avait décidé de profiter de la guerre civile à Rome et de la baisse de la notoriété de César pour tenter de reconquérir des territoires perdus vingt ans plus tôt. Mis au fait, Jules César, alors en Egypte, a accouru pour mettre fin à cet assaut. De plus, Pharnace II a rapidement commis une erreur : il a attaqué les Romains alors qu'ils étaient en train de monter leur camp en haut d'une colline. Ces derniers ont alors rapidement pris l'avantage puisqu'ils combattaient en descente. En cinq jours, l'armée de Pharnace II était anéantie.

Pour Plutarque, Jules César est loin d'avoir choisi ces mots au hasard : "En latin, ces trois mots terminés de même ont une grâce et une brièveté qui disparaissent dans une autre langue". Et surtout, Jules César n'a jamais prononcé cette phrase laconique, il l'a simplement écrite à Amintius, un de ses amis de Rome pour résumer cette campagne militaire. Pour Suétone, un écrivain haut fonctionnaire romain qui a beaucoup écrit sur Jules César, ce dicton aurait quand même été diffusé au peuple romain, mais seulement sur une pancarte lors du retour triomphant de Jules César à Rome.

Ce n'est pas la seule imprécision sur cette figure historique romaine. Ce dernier est souvent associé au titre d'empereur, or il a vécu durant la République romaine. Même s'il a gravi les échelons, il a fini par être nommé "Imperator", soit avec le pouvoir suprême de commandement militaire et civil, mais ce n'est pas l'équivalent exact d'empereur. Tué en -44 par des sénateurs n'acceptant pas qu'il ait été nommé à ce rôle à vie, le premier empereur romain n'est autre que son fils adoptif Auguste, qui a pris ce statut en -27.