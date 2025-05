Si vos enfants ont ces 5 souvenirs avec vous, alors vous avez fait du bon travail

A l'âge adulte, certains souvenirs heureux perdurent. Ceux qui s'en rappellent peuvent remercier leurs parents.

Si les premiers souvenirs de la petite enfance ont souvent disparu, certains arrivés plus tard, ne sont jamais oubliés. Il s'agit parfois de simples moments de partage entre parents et enfants, mais qui ont revêtu toute leur importance dans l'éducation. Selon une étude du Journal of Happiness Studies, les bons souvenirs d'enfance influent le bien-être émotionnel à l'âge adulte et impactent la capacité à nouer des relations enrichissantes et à surmonter l'adversité. Ces souvenirs heureux deviennent comme des repères à l'âge adulte.

Qu'ils prennent la forme de petits gestes ou d'activités effectuées en famille, ils peuvent marquer les plus jeunes qui s'en souviendront avec le sourire à l'âge adulte, comme le met en avant Zayda Slabbekoorn, diplômée en relations sociales et psychologie, pour YourTango. En voici cinq particulièrement importants.

1. Les repas en famille. Les repas à la maison pris tous ensemble sont un élément essentiel d'une bonne dynamique familiale. Ce sont des moments de partage et de rassemblement.

2. La lecture avant le coucher. Lire des histoires avec ses enfants avant qu'ils dorment est une bonne habitude à prendre. Si cela permet de travailler leurs compétences littéraires, ce temps de lecture crée surtout un moment de complicité entre parents et enfants, qui s'évadent autour d'un même récit.

3. Les vacances en famille. Quel meilleur moyen de se créer des souvenirs durables que les voyages ? Selon l'Institute for Family Studies, les familles qui partent en vacances ensemble tissent des liens plus profonds que dans la vie quotidienne. Elles se forment aussi une "identité d'équipe" plus forte, incitant à la collaboration. S'il peut parfois être compliqué de partir en vacances ensemble, de simples activités collectives en extérieur peuvent aussi renforcer les liens.

4. L'aide aux devoirs. Si les devoirs avec les parents peuvent être un sujet de conflit, ils sont souvent bénéfiques pour les enfants qui se sentent alors soutenus et améliorent leurs capacités d'apprentissage. Il faut instaurer une bonne communication pour que ces moments de travail se déroulent au mieux.

5. La célébration des anniversaires. Marquer les étapes clés de la vie, dont les anniversaires, permet aux enfants de se sentir mis en valeur par leur famille et donc importants à leurs yeux. Si les anniversaires sont un exemple, cette célébration peut aussi intervenir pour d'autres raisons : succès dans une activité, bonnes notes à l'école, apprentissage d'une nouvelle compétence...

Alors, lesquels de ces souvenirs avez-vous laissé à vos enfants ? Ce sujet peut faire l'objet d'une bonne discussion lors du prochain repas de famille, car évidemment ces moments partagés ne doivent pas s'arrêter avec le passage à l'âge adulte. Ils peuvent perdurer sous d'autres formes.