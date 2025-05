La Poste propose un nouveau service dans 150 bureaux, il va permettre de faire de bonnes affaires

Dans 150 bureaux de Poste partout en France, un nouveau service est disponible en ce moment. C'est un bon plan !

La Poste mène actuellement une opération dans 150 de ses bureaux. Déjà testé en Centre-Val de Loire, Ile-de-France et Normandie depuis l'été dernier en effet, ce nouveau service a été annoncé sur l'ensemble du territoire dans un communiqué début mai. Et il est assez pratique : La Poste propose tout simplement "la vente de vélos de facteurs à assistance électrique (VAE) reconditionnés". Ces vélos ayant une durée de vie limitée à cinq ans au sein de l'entreprise, elle souhaite leur offrir une seconde vie après avoir servi à distribuer des milliers de courriers. La Poste se place ainsi dans une logique de "consommation responsable".

Et rassurez-vous, il ne s'agira pas forcément de vélos jaunes : différents coloris sont disponibles. Le logo de La Poste est aussi retiré, mais les bicyclettes restent reconnaissables par leur forme unique et leurs porte-bagages. Garantis deux ans, elles peuvent être vendues avec des accessoires comme un panier avant, une sacoche, un porte-bébé ou encore un antivol. Ces vélos peuvent porter jusqu'à 50 kilos de charge supplémentaire et disposent d'une autonomie de 60 kilomètres. "Ils sont destinés aux particuliers, aux entreprises mais aussi aux collectivités", ajoute La Poste.

Côté qualité, les vélos de La Poste sont reconditionnés : ils ont été remis en état par Nouvelle Attitude, une filiale spécialisée dans l'économie circulaire et l'insertion par le travail. "Sur chaque vélo, nous sommes sur une proportion de 70% de pièces réemployées et 30% de pièces neuves", assure Marc Lerouilly, responsable de site Nouvelle Attitude à Tours. Freins, batteries, câbles, poignées et selles sont notamment changés. Les vélos sont alors certifiés par l'Association française de normalisation.

De telles montures sont proposées au prix fixe de 1490 euros. S'il est possible de trouver de semblables occasions moins chères, l'avantage du vélo La Poste reste sa garantie et son gage de qualité. Par ailleurs, il est possible de demander des aides financières auprès de certaines agglomérations pour acheter un vélo reconditionné, cela peut être de l'ordre de plusieurs centaines d'euros.

Certains modèles sont directement exposés dans les bureaux : vous pouvez retrouver le plus proche de chez vous ICI. Ils peuvent être essayés sur place. Il suffit d'échanger avec un chargé de clientèle et, si vous êtes convaincu, il préparera un bon de commande et le vélo sera préparé et envoyé sous environ trois semaines.