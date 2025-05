Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 24 mai 2025, un jackpot de 10 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]

LOTO. Samedi 24 mai 2025, la Française des Jeux (FDJ) a organisé un tirage du Loto exceptionnel avec un jackpot de 10 millions d'euros. Retrouvez les résultats dans cet article.

Un nouveau tirage exceptionnel du Loto a eu lieu ce samedi 24 mai 2025. Il s'est tenu dans le cadre de la Mission Nature, proposée par la FDJ. Dix millions d'euros sont à remporter ce samedi. Le tirage avait même une petite particularité par rapport aux précédents : en effet, les gains de l'option second tirage ont aussi été boostés.

Cette option permet de rejouer les cinq numéros principaux de la grille, mais sans le numéro Chance. Pour se donner plus d'opportunités de remporter la mise, il aura fallu débourser 80 centimes de plus avec le prix de la grille classique, soit trois euros au total. Il est possible de consulter les résultats du tirage dès publication dans cet article :

Comme cela se fait habituellement, dix codes ont été tirés au sort avec, à la clé, un gain de 20 000 euros pour chaque personne qui aura trouvé l'un des dix codes.

Pour ce tirage "Mission Nature", il n'y avait pas de grille spéciale. Pour jouer, il fallait remplir une grille classique dans un point de vente ou en ligne via l'application ou directement sur le site internet. Il fallait ensuite cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro Chance sur une grille de dix chiffres.