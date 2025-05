Un pic de chaleur arrive en France, des températures de juillet prévues à cette date

Attention à la chaleur cette semaine en France ! Le soleil va remonter par le sud, une importante hausse des températures est attendue.

Ces dernier jours, la météo a été plutôt mitigée, avec un retour de la division nord/sud : le nord a renoué avec les nuages et l'humidité, et le sud avec le soleil. L'influence d'un flux océanique maintient de nombreux nuages sur les trois quarts du pays ce début de semaine avec quelques averses localisées persistantes en Bretagne et en Normandie.

La perturbation s'attarde du nord de la Bretagne aux Hauts-de-France ce mardi, avec un peu de pluie, indique La Chaine Météo. Les éclaircies, quant à elles, s'élargissent au sud-ouest où les températures dépassent les 20°C, alors qu'au nord la fraicheur reste de mise. Mercredi, la pluie touche aussi le nord-est et la région parisienne, mais les cumuls devraient rester faibles. Dans l'après-midi, quelques éclaircies remontent vers le nord par l'ouest. En parallèle, les températures continuent d'augmenter sous le soleil au sud : les 25°C devraient souvent être dépassés. Le temps sera donc très contrasté entre le nord et le sud jusqu'à mercredi.

© La Chaine Météo

Pour le jeudi de l'Ascension, une bascule vers le beau temps est annoncée. Même si le ciel sera encore menaçant sur les bords de Manche et à la frontière de l'est, le sud et l'ouest profiteront du soleil. Les 30°C seront dépassés autour de la Méditerranée. Cette tendance va se confirmer vendredi avec l'anticyclone des Açores, un phénomène amenant soleil et chaleur sur quasiment tout le pays.

Seules les régions au nord de la Seine pourraient encore connaitre un temps perturbé, surtout en matinée. Le fait le plus remarquable concerne la hausse des températures, qui vont s'approcher de conditions estivales avec la barre des 25 degrés dépassée presque partout sur le territoire français. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques (ECMWF) à moyen terme illustre cette séquence avec cette carte, des prévisions pour jeudi 29 mai.

ECMWF © ecmwf

Cet air subtropical remontant du nord de l'Afrique va provoquer samedi de possibles pointes vers 33/35 degrés localement des Landes au Pays basque. Il pourrait s'agir, selon La Chaine Météo, du "premier week-end le plus chaud depuis le début de l'année" avec des maximales entre 27 et 33°C dans le sud-ouest, 25 et 28°C dans le centre et 24 et 26°C dans le nord, soit 3 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Ces chiffres correspondent à des niveaux d'un mois de juillet.

Cependant, un risque orageux est annoncé dans le week-end, notamment dans le sud après ce pic de chaleur du samedi. La localisation reste à confirmer au vu du délai des prévisions. Des averses pourraient s'étendre à tout le pays dimanche et mettre fin aux conditions estivales.