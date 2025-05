Un virement automatique de 2000 euros arrive cette semaine chez 10 millions de Français

Avant le salaire, la fin du mois de mai est marquée par l'arrivée d'un important virement.

Non ce n'est pas une blague, une "fake news" ou un 1er avril bien tardif. Cette semaine, environ 10 millions de Français vont se réjouir de voir apparaître sur leur compte en banque un virement de 2000 euros en moyenne (ce pourra être bien moins ou bien plus). Certains ont même déjà commencé à le recevoir. Et cela arrive bien en plus de la paie.

Les salariés les plus assidus avaient noté la date, les plus têtes en l'air l'avaient oublié. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle en cette fin de mois. Que ce soit sur le compte courant ou directement sur un livret d'épargne, les entreprises versent, ces jours-ci, la prime de participation et d'intéressement. Elles ont, pour la très grande majorité, jusqu'au 31 mai pour le faire.

Selon les dernières données publiques publiées par la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques, 5,8 millions de salariés touchent une prime de participation et 5,5 millions perçoivent un intéressement sur les résultats de leur entreprise. Par ailleurs, un peu plus de 3 millions de Français voient leur patron abonder leur plan d'épargne retraite collectif.

En moyenne, ce sont autour de 2000 euros par salarié qui sont versés à ce titre. Attention, il s'agit ici d'une moyenne, c'est-à-dire que le total des montants versés par les employeurs est rapporté au nombre d'employés ayant perçu de l'argent. Il ne s'agit pas d'une médiane (50% reçoivent moins, 50% reçoivent plus) puisqu'aucun chiffre de cet ordre là n'est publiquement connu.

D'importantes disparités existent donc, notamment en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi du poste et du niveau de rémunération puisque le montant de la participation et de l'intéressement est corrélé au salaire. Ainsi, plus un employé aura un salaire élevé, plus son intéressement ou sa participation sera élevé, et inversement.

Mais au fait, quelle est la différence entre les deux dispositifs ? La participation est une obligation pour les patrons d'entreprises de 50 salariés et plus de redistribuer une partie des bénéfices. Quant à l'intéressement, il est facultatif et n'est lié qu'à l'atteinte d'objectifs fixés par la société.

Cet argent, les salariés ont choisi il y a plusieurs semaines soit de le percevoir directement sur leur compte en banque et de payer des impôts dessus, soit de le placer sur un plan d'épargne salariale. Avec la deuxième option, ils n'ont rien versé au fisc mais l'argent est bloqué sur le compte pendant plusieurs années et ne pourra être débloqué qu'au bout d'un certain nombre d'années. Plusieurs cas permettent toutefois un déblocage anticipé : achat de la résidence principale, mariage, pacs, naissance d'un 3e enfant, divorce, invalidité, décès, création d'entreprise ou encore surendettement.