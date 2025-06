81 supermarchés changent d'enseigne en France, préparez-vous à voir la différence dans les rayons

Un nouveau changement d'enseigne se profile pour 81 supermarchés. Des transformations sont à prévoir, y compris dans les rayons et peut-être près de chez vous !

Un Cora qui devient un Carrefour, un Casino qui bascule en Intermarché : les consommateurs commencent à avoir l'habitude des changements d'enseigne ces dernières années et ce n'est pas fini. Un nouveau rachat vient d'être acté et la concurrence pour ces 81 magasins se jouait entre deux leaders, Intermarché et E.Leclerc.

C'est finalement Intermarché qui a raflé la mise. Dans un communiqué de presse, le Groupement Mousquetaires a annoncé s'être engagé à reprendre ces supermarchés situés dans l'est et le centre-est de la France ainsi que 44 stations-services. Ils sont entrés en "négociations exclusives" avec le vendeur, le tout pour 215 millions d'euros. Il existe cependant 104 magasins magasins au total, ce qui veut dire que le sort d'une vingtaine n'est pas encore fixé. Ils ont été jugés "non compatibles avec le réseau actuel du Groupement Mousquetaires", mais d'autres offres seraient en cours de négociation, notamment pour 15 magasins.

Les magasins en vente sont les magasins Colruyt qui vont donc devenir des Netto ou des Intermarché. L'enseigne belge existe depuis 1998, mais n'est plus rentable en France. "Bien que la contribution des magasins soit positive, ces activités ne sont pas d'une envergure qui permettrait d'atteindre un pouvoir d'achat suffisant, et couvrir les frais généraux et logistiques", a admis le groupe.

Intermarché souhaite continuer à s'étendre en visant 20% de parts de marché d'ici 2028, alors que l'enseigne est actuellement à 18,2% selon Kantar, surpassée par Carrefour (20,6%) et E.Leclerc (24%). Cet achat lui permet d'acquérir de plus petits formats de magasins pour jouer sur la proximité. Les Colruyt, qui font environ 1 000 m², complètent ainsi la reprise d'hypermarchés avec Casino. L'enseigne, qui compte déjà plus de 2000 points de vente, se développe aussi, de cette manière, dans une zone où elle est moins présente.

Alors si vous avez un Colruyt près de chez vous (ils sont répertoriés sur cette carte), attendez-vous à du changement d'ici 2026. Les produits vendus seront amenés à changer. Quid des prix ? Colruyt misait sur le discount avec des prix bas, Intermarché va donc devoir trouver le bon équilibre pour attirer les consommateurs. Le groupe a cependant précisé que son objectif est de "faire profiter à un plus grand nombre de Français des forces de ses enseignes, notamment des prix bas tout au long de l'année, et une offre commerciale avec des produits frais et de qualité (...) Les nouveaux clients pourraient découvrir également le modèle "Producteurs et Commerçants" propre au Groupement en accédant aux produits de marques de distributeurs".