A cause de la chaleur, un autre seuil dangereux est atteint dans de nombreux départements

Pendant l'épisode de chaleur en cours, les températures explosent. Mais un autre danger guette certains départements, et ce n'est ni la sécheresse ni les orages.

Pendant plusieurs jours, la France fait face à un épisode de canicule historique. Ce mardi 1er juillet, les températures dépassent les 35 degrés sur 80% du territoire. Seuls le littoral de la Manche et la pointe bretonne font exception. Les nuits sont étouffantes, les températures peinant à baisser en soirée. Si la chaleur s'atténue par l'ouest mercredi, il faut attendre jeudi et vendredi pour sentir une réelle différence à l'échelle du pays.

Cette période de fortes chaleurs provoque des alertes sur la sécheresse. Les sols sont fortement impactés et des restrictions d'eau sont donc mises en place. Ce n'est pas le seul danger provoqué par la chaleur. Un pic de pollution à l'ozone est aussi constaté : la qualité de l'air est donc mauvaise. C'est une pollution estivale car la chaleur ainsi qu'un rayonnement UV important sont les critères nécessaires à l'apparition de ce phénomène. L'hiver, il s'agit plutôt de pollution de particules fines.

Les départements de la région parisienne, ceux du bassin lyonnais, mais aussi l'Alsace sont touchés. Le PACA (en particulier les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse) est également concerné avec une concentration dans l'air autour de 160/170ug/m3 pour la journée de mardi notamment.

© La Chaine météo

Dans ces départements, le seuil d'alerte pollution est franchi. La préfecture de Paris a notamment décidé de prendre quelques mesures restrictives, comme annoncé dans un communiqué. Des réductions de la vitesse maximale au volant sont imposées dans certaines zones, les opérations de brûlage de déchets verts à l'air libre sont interdites ou encore les travaux d'entretien ou de nettoyage émetteurs de composés organiques volatils doivent être reportés. Des contrôles seront effectués pour le respect de ces mesures. Il est aussi préconisé de limiter les déplacements en voiture et de privilégier le télétravail.

Si ces mesures visent à améliorer la qualité de l'air, il s'agit aussi de protéger la population. L'ozone peut pénétrer au niveau des voies respiratoires. Les personnes les plus vulnérables, telles que les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes ou les personnes asthmatiques, doivent, en effet, limiter l'exposition à la pollution, notamment en restant à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes, là où la concentration en ozone est la plus forte. Il est également préférable de s'écarter des grands axes routiers en période de pointe et de limiter les efforts physiques.