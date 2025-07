Des scientifiques ont étudié le télétravail pendant 4 ans, on sait enfin si c'est bénéfique

Le télétravail est devenu monnaie courante dans les entreprises. Des scientifiques se sont demandés si cette pratique rendait plus heureux.

En France, en 2024, plus d'un salarié sur 5 du secteur privé pratiquait le télétravail au moins une fois par mois selon un rapport de l'Insee. Le rythme moyen est d'environ deux jours en distanciel par semaine. Les secteurs des finances, de l'information et de la communication sont ceux qui y ont le plus accès. 90% des Français considèrent d'ailleurs que le télétravail a un impact positif sur leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, selon Statista. 14% de ceux qui pratiquent le télétravail seraient même prêts à démissionner si on leur exigeait de revenir tous les jours au bureau.

Face à l'explosion de ce mode de travail, des scientifiques australiens se sont demandé, dans une étude menée sur quatre ans, si cette pratique était bénéfique pour les employés. Ils ont constaté des effets positifs à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le fait de ne plus prendre les transports ou la voiture pour aller au bureau permettrait de limiter le stress, notamment causé par les bouchons ou la foule dans les transports en commun, ainsi que la fatigue. Le télétravail offre aussi un temps de sommeil supplémentaire, évalué à 30 minutes par nuit en moyenne.

De plus, ils ont observé le développement d'habitudes alimentaires plus saines à domicile. La qualité des assiettes préparées chez soi est meilleure que ce qui était mangé sur la pause midi au bureau. La consommation de légumes, fruits et produits laitiers a notamment augmenté, au détriment des plats transformés. Les chercheurs ont cependant nuancé au vu d'une légère augmentation du grignotage dans la journée en télétravail.

Etre à la maison permettrait aussi de mieux concilier vie privée et vie professionnelle. Les télétravailleurs accordent leur temps gagné aux responsabilités familiales, mais aussi aux loisirs pour un tiers d'entre eux et restent donc actifs physiquement.

Si c'est souvent la crainte des employeurs, la productivité n'en aurait pas pâti, chez certains salariés, elle s'est même améliorée. Le plus important est de favoriser la confiance et la communication pour que le travail à distance fonctionne bien.

Le télétravail rendrait donc plus heureux, met en avant cette étude. Il s'agit cependant de moyenne tendancielle, c'est plus précisément le télétravail choisi qui est source de bonheur, pas celui qui est subi. Certaines personnes peuvent se sentir isolées quand elles se retrouvent obligées de travailler de chez elles. Se rendre au bureau peut, à l'inverse, permettre de sortir et d'échanger avec ses collègues. Le présentiel offre aussi parfois un environnement plus stable et confortable pour se concentrer.