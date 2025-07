Jusqu'à plus de 3800 euros ! Voici comment amasser un pactole avec de bons résultats au bac

Les résultats du bac sont dévoilés ce vendredi. Grâce à leurs bonnes notes, certains élèves vont pouvoir profiter d'aides financières. En les cumulant, ils peuvent atteindre un beau montant.

Abonnez vous aux alertes Actu pour recevoir les résultats du bac :

Je m'abonne aux alertes Actu Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. newsletter.form.rgpd.part1 newsletter.form.rgpd.part2 newsletter.form.rgpd.part3 newsletter.form.rgpd.part4

Les résultats du bac sont enfin là, ils sont dévoilés ce vendredi 4 juillet. Si les lauréats obtiennent entre 12 et 14/20 de moyenne, ils ont la mention assez bien, entre 14 et 16 la mention bien et entre 16 et 18 la mention très bien. Enfin, entre 18 et 20, il est possible d'obtenir "très bien avec les félicitations du jury". Selon leur résultat, les élèves peuvent recevoir des aides financières par plusieurs biais.

Tout d'abord, les banques récompensent souvent les nouveaux bacheliers, s'ils ouvrent un compte chez eux ou sont déjà clients. La Société générale, par exemple, a annoncé offrir à tous les bacheliers 2025, avec ou sans mention, et détenteurs d'une offre Sobrio ou Jazz une prime de 60 euros avec présentation d'un justificatif d'obtention du bac. Pour les 18-24 ans, 80 euros sont aussi offerts à l'ouverture d'un premier compte bancaire Société générale. Au Crédit Agricole, une prime est aussi possible, mais le montant peut varier en fonction des régions ou départements. La Banque populaire propose aussi une prime de 50 euros. Au CIC, la mention fait une grande différence avec 40 euros pour assez bien contre 80 pour bien et 160 pour très bien.

Si vous avez obtenu la mention très bien, vous pouvez y ajouter l'aide au mérite versée par l'Etat. Pour en bénéficier, il est nécessaire de déposer un dossier social étudiant de demande de bourse et de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Pour l'année 2024/2025, l'aide s'élevait à 900 euros, versée en neuf mensualités de 100 euros. Son montant pour cette année sera fixé par un arrêté en juillet, mais devrait être assez similaire. Si vous êtes éligible, vous pouvez la recevoir pendant trois ans. L'aide au mérite peut cependant être retirée en cas de suivi non régulier de la formation, de non-passage des examens ou de redoublement.

Par ailleurs, selon les communes, les départements ou les régions, les bacheliers ayant obtenu une mention peuvent prétendre à des bourses au mérite supplémentaires. Il faut se renseigner auprès des mairies et conseils départementaux ou régionaux. La région Ile-de-France, par exemple, offre aux Franciliens boursiers ayant obtenu la mention très bien et qui entament des études supérieures dans la région une aide de 1000 euros.

Alors imaginons que vous êtes boursier, que vous avez obtenu la mention très bien et que vous êtes client au CIC, vous pouvez gagner près de 3000 euros, avec trois fois 900 euros d'aide au mérite, plus la prime de 160 euros, soit plus exactement 2860 euros. Et si vous habitez en Ile-de-France et allez y débuter vos études supérieures, c'est encore 1000 de plus