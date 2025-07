Ce bus inattendu sillonne la France cet été, il peut vous sauver de grands dangers

Cet été, il est possible qu'un bus coloré passe dans votre ville. Ne le négligez pas, il peut s'avérer très utile.

Il ne passe pas inaperçu. Ce car sillonne la France cet été et il serait dommage de l'ignorer. Repérable par ses couleurs jaune et rouge, le Carahéros s'arrête dans près de 70 villes. Sur la carrosserie se trouvent des personnages Carambar en tenue de pompier avec la devise "ensemble partageons les bons tuyaux".

Ce tour est en fait issu d'une collaboration de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France avec Carambar. Dans une nouvelle édition des bonbons, une blague sur deux a été remplacée dans les emballages par des messages ou des conseils de prévention. L'objectif est de les faire passer avec humour auprès du grand public. En plus de cette action, les pompiers prolongent la prévention sur le terrain grâce à ce car. En 2024 déjà, le dispositif SuPORTerre avait sensibilisé plus de 6000 personnes .

L'activité de ce bus est centrée autour de trois leviers : "se former, s'engager et protéger". Ainsi, des ateliers sont proposés pour sensibiliser aux gestes de premiers secours auxquels seulement 30% de la population sont formés. Ils seront montrés puis pourront être pratiqués sur des mannequins, notamment pour les massages cardiaques.

Ce n'est pas tout : d'autres interventions permettent de connaitre les comportements à adopter face aux risques d'incendie de forêt. Des cendriers de poche sont aussi distribués grâce à la Confédération des buralistes, puisque les cigarettes peuvent être à l'origine de tels incendies. L'activité humaine est à l'origine de 90% des départs de feu et cette année encore, avec la chaleur, cela représente un réel danger.

L'autocar est aussi un point d'information et d'accueil autour des modalités de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. En France, 8 pompiers sur 10 sont des volontaires. C'est donc l'occasion pour les intéressés de venir se renseigner. Les plus petits sont les bienvenus avec des ateliers adaptés et des mini parcours sportifs. Des goodies et des bonbons sont aussi offerts.

Si le bus ne passe pas près de chez vous, vous pouvez quand même participer à l'opération à distance. Une campagne permet de faire un don pour soutenir les sapeurs-pompiers de France avec, en échange, son prénom inscrit sur le car.