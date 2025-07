14 juillet et PSG : Paris et les Champs-Élysées sous haute tension, ce que craint le préfet de police

À l'approche de la finale de la Coupe des clubs entre le PSG et Chelsea et du défilé du 14 juillet, la tension monte dans la capitale. Le préfet Laurent Nuñez a annoncé sur BFMTV que les forces de l'ordre avaient réalisé 260 contrôles et que près de 2 000 mortiers d'artifice avaient été saisis avant ce week-end.

Le week-end prolongé s'annonce long pour les forces de l'ordre… Les autorités ont fait part de leurs "craintes de violences urbaines", en raison notamment des festivités autour de la Fête nationale du 14 juillet et de la finale de la Coupe des clubs à laquelle le PSG est participe. Samedi 12 juillet sur BFMTV, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a ainsi annoncé que les policiers ont effectué 260 contrôles avant ce week-end dans toute l'Île-de-France :"On a lancé énormément de contrôles, on en fait près de 300 dans l'agglomération parisienne [...] on a saisi près de 2 000 mortiers d'artifice et une douzaine d'interpellations", a-t-il précisé sur le média télévisuel.

Hier, vendredi, le préfet de police de Paris avait aussi averti sur RTL qu'aucun "rassemblement sur les Champs-Élysées et dans ses environs immédiats ne sera toléré le 13 juillet au soir", jour de finale de la Coupe du monde des clubs. Il a également souligné que "toutes les hypothèses" étaient envisagées. Laurent Nuñez avait indiqué que les stations de métro seraient fermées et que les commerces fermeraient leurs portes à 19 heures.

Le Parisien rapporte aussi que les autorités appréhendent des débordements similaires à ceux qui avaient eu lieu après la victoire du PSG début juin en Ligue des champions. Des dispositions avaient été prises pour anticiper tous débordements.

11 500 effectifs mobilisés

Laurent Nuñez est également revenu sur les effectifs mobilisés au cours de ce long week-end du 14 juillet et de la finale du PSG : "11 500 effectifs sur les deux jours pour toute l'agglomération parisienne [...] La consigne est de disperser dès qu'il y a un regroupement", a-t-il annoncé sur BFMTV.

Le préfet de police a une nouvelle fois confirmé que les conditions de sécurité seraient "denses" lors de ce week-end prolongé. "Aucun rassemblement ne sera toléré sur les Champs-Élysées. La consigne est de disperser dès qu'il y a un regroupement", a-t-il assuré. De plus, aucune fan zone n'est prévue dans la capitale. Les places de l'Étoile et de la Concorde seront coupées à la circulation. Pour finir, la vente des mortiers d'artifice aux particuliers est interdite entre les 11 et 15 juillet dans la région parisienne.