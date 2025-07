Une "météo à deux visages" pour le dernier week-end de juillet, l'été peine à revenir

Ce week-end, le temps s'annonce encore mitigé. Certains départements connaitront une météo estivale alors que d'autres feront face à la pluie.

Ce vendredi 25 juillet, malgré la remontée de l'anticyclone des Açores, l'amélioration du temps est lente en France. Les averses sont toutefois moins fréquentes et moins fortes que ces derniers jours. A l'ouest et sur l'arc méditerranéen, de belles éclaircies s'annoncent. Au nord, le temps est plus nuageux et le risque orageux persiste à l'est et en Corse. Les températures maximales sont en légère hausse avec entre 21 et 26°C en général et de 26°C à 31°C sur le pourtour méditerranéen.

Ce temps va se perpétuer samedi. Le ciel va se couvrir à l'ouest avec quelques ondées alors que de belles éclaircies seront perceptibles des Pays-de-la-Loire aux Hauts-de-France mais ne dureront pas. Le ciel reste menaçant au nord-est avec des orages à partir de la mi-journée. Les températures oscillent autour de 25 degrés sur une majeure partie du pays. Elles pourront atteindre 30 degrés dans le sud-est.

Dimanche, les nuages du nord vont descendre jusqu'aux Pyrénées, touchant le centre-est jusqu'en Auvergne. Sur le reste du pays, il faut encore s'attendre à une alternance nuages et éclaircies. La pluie restera fréquente à l'est et pourra s'étendre jusqu'à la région parisienne. Les températures seront toujours à peine de saison, mais sous les éclaircies le ressenti sera agréable. "Ce ne sera pas le plein été, mais pas "pourri" non plus, sauf sur le quart nord-est où des averses tomberont encore dans une certaine fraîcheur", prévient La Chaine Météo.

© La Chaine météo

Ce dernier week-end de juillet la météo est donc "à deux visages", comme le qualifie La Chaine Météo, avec des conditions très instables, particulièrement dans le nord-est face à un sud-est au temps estival. Une division assez classique en somme.

"Après les pluies sur un grand quart nord-est lundi et mardi, le temps devrait être assez sec et seulement faiblement perturbé sur la moitié nord. Les températures sont légèrement en dessous des normales de saison en début de semaine redevenant proches des normales ensuite", prévoit Météo-France pour la semaine prochaine. Il faudra donc attendre encore un peu pour le retour de conditions estivales sur l'ensemble du pays.