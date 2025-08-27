Franprix lance un nouveau service loin de l'alimentation, voici comment bien l'utiliser

L'enseigne d'alimentation Franprix propose un nouveau service qui peut s'avérer très utile et constituer un gain de temps.

Franprix est un réseau de 1000 magasins d'alimentation situés dans les grandes villes. L'enseigne propose aussi des services de proximité avec des machines à jus, par exemple, ou des coins points chaud pour manger un bout rapidement. Appartenant au groupe Casino, selon un rapport, au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires s'est maintenu à 779 millions d'euros. 17 magasins se sont ouverts, mais 40 ont aussi fermé.

La chaine essaye donc de se diversifier. Pour cela, elle se tourne vers de nouveaux services, qui n'ont parfois rien à voir avec l'alimentation. Cette année, Franprix s'est associé à Nannybag, leader européen du stockage de bagages temporaire. Il permet aux voyageurs de stocker leurs valises pour être libres avant le check-in, après le check-out de leur logement ou lors d'un transit. Franprix en est désormais un commerce partenaire. Tout se fait en ligne sur le site de Nannybag avant d'aller déposer ses bagages dans le magasin choisi.

Le dernier service en date cependant, proposé par Franprix directement cette fois-ci, est "Franpclés". "Face à la disparition progressive des cordonniers et serruriers de quartier, Franprix lance un nouveau service inédit de reproduction de clés, badges et bips", explique l'enseigne dans un communiqué. En 10 ans, le nombre de cordonniers et serruriers est passé de 10 000 à moins de 3500 en France, selon le groupe.

Elle garantit un service "100% sécurisé" et "simple d'utilisation". Pour y avoir accès, tout commence sur le téléphone avec l'application Franpclés ou sur une borne dédiée en magasin. Il faut préciser quel objet vous souhaitez doubler et ensuite le prendre en photo. La reconnaissance visuelle basée sur une IA peut identifier plus de 15 000 modèles de clés et donc garantir la reproduction. Grâce à ces informations, un devis avec prix et un délai est proposé. Si cela vous convient, il ne vous reste plus qu'à choisir la borne franpclés dans laquelle récupérer votre commande.

Ce mode de retrait permet de garder la confidentialité en évitant une livraison à domicile. "Toutes les commandes sont tracées en ligne via huissier (grâce à notre partenaire SecurClés) et le service reste 100 % anonyme", assure Franprix. La reproduction est garantie 10 ans. Selon LSA, le service serait disponible dans 40 magasins en France. L'enseigne souhaite ainsi répondre aux besoins du quotidien d'une population urbaine.