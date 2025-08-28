Vigilance orages : plus de la moitié du pays en alerte, d'importantes averses encore attendues

Ce jeudi 28 août, le risque orageux persiste. Les cumuls de pluie peuvent être importants : deux départements restent en vigilance orange.

La dégradation orageuse a commencé mercredi avec des records de cumuls de pluie, notamment dans l'Allier avec jusqu'à 188mm localement, soit l'équivalent de près de deux mois de pluie habituellement. Ce jeudi 28 août, elle sera encore intense de l'axe des Pyrénées aux frontières de l'est et gagne le pourtour méditerranéen. Localement, les orages peuvent être violents, notamment des Alpes au PACA.

C'est pourquoi Météo-France maintient jusqu'à 12h la vigilance orange pour orages et pluie-inondation sur deux départements : les Bouches-du-Rhône et le Var. Une extension de cette vigilance orange reste envisageable sur les départements limitrophes du Var. Des cumuls de pluie de l'ordre de 80 à 100 mm sont attendus sur la Côte d'Azur et entre 40 et 60 mm entre l'est des Bouches-du-Rhône et le Var. De la grêle et des rafales jusqu'à 100 km/h peuvent accompagner les orages. Un risque d'inondation persiste. La Corse devrait également être touchée avec potentiellement de forts orages en soirée.

55 départements situés dans la moitié est ainsi que sur les côtes de la Manche sont aussi placés en vigilance jaune orages : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Calvados, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, l'Eure, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Orne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, les Vosges l'Yonne et le Territoire de Belfort. Une alerte jaune pluie inondation s'ajoute sur le sud-est. Quelques risques de crues sont aussi possibles.

L'épisode orageux et pluvieux pourrait se calmer dans l'après-midi : "les ondées deviennent plus rares sur les rivages méditerranéens mais elles restent fréquentes et localement orageuses de l'intérieur de la PACA et du centre-est à la Lorraine et l'Alsace. Le risque orageux devient toutefois moins virulent", précise Météo-France.