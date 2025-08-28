Vigilance orages : plus de la moitié du pays en alerte, d'importantes averses encore attendues
Ce jeudi 28 août, le risque orageux persiste. Les cumuls de pluie peuvent être importants : deux départements restent en vigilance orange.
La dégradation orageuse a commencé mercredi avec des records de cumuls de pluie, notamment dans l'Allier avec jusqu'à 188mm localement, soit l'équivalent de près de deux mois de pluie habituellement. Ce jeudi 28 août, elle sera encore intense de l'axe des Pyrénées aux frontières de l'est et gagne le pourtour méditerranéen. Localement, les orages peuvent être violents, notamment des Alpes au PACA.
C'est pourquoi Météo-France maintient jusqu'à 12h la vigilance orange pour orages et pluie-inondation sur deux départements : les Bouches-du-Rhône et le Var. Une extension de cette vigilance orange reste envisageable sur les départements limitrophes du Var. Des cumuls de pluie de l'ordre de 80 à 100 mm sont attendus sur la Côte d'Azur et entre 40 et 60 mm entre l'est des Bouches-du-Rhône et le Var. De la grêle et des rafales jusqu'à 100 km/h peuvent accompagner les orages. Un risque d'inondation persiste. La Corse devrait également être touchée avec potentiellement de forts orages en soirée.
55 départements situés dans la moitié est ainsi que sur les côtes de la Manche sont aussi placés en vigilance jaune orages : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Calvados, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, l'Eure, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Orne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, les Vosges l'Yonne et le Territoire de Belfort. Une alerte jaune pluie inondation s'ajoute sur le sud-est. Quelques risques de crues sont aussi possibles.
L'épisode orageux et pluvieux pourrait se calmer dans l'après-midi : "les ondées deviennent plus rares sur les rivages méditerranéens mais elles restent fréquentes et localement orageuses de l'intérieur de la PACA et du centre-est à la Lorraine et l'Alsace. Le risque orageux devient toutefois moins virulent", précise Météo-France.
08:52 - Un temps plus calme cet après-midi ?
Selon Météo-France, la vigilance orange sur le Var et les Bouches-du-Rhône devrait être levée à 12h. Si le ciel reste encombré de l'Occitanie au pourtour méditerranéen et jusqu'en Alsace, les orages devraient être plus ponctuels et moins forts cet après-midi. A l'inverse, ils pourraient devenir plus violents en Corse en fin de journée. Sur les côtes de la Manche, le ciel alternera entre éclaircies et parfois averses localement orageuses.
08:47 - Deux départements toujours en vigilance orange
Les orages sont encore nombreux ce jeudi 28 août. Une "dégradation pluvio-orageuse marquée se met en place ce jeudi matin sur PACA" et une seconde importante se situe en "Méditerranée, pouvant ce soir remonter vers la Corse", indique Météo-France. Le Var et les Bouches-du-Rhône ont ainsi été placés en vigilance orange pluie-inondation et orages pour la matinée. "De l'est du Languedoc et la Côte d'Azur jusqu'aux Alpes, l'activité pluvio-orageuse reste localement forte, en particulier en PACA, avec un risque de grêle, des pluies parfois soutenues pouvant donner des cumuls importants en peu de temps, et de fortes rafales de vent", prévoit l'institut météorologique.
27/08/25 - 16:58 - Quels sont les périodes à risques ?
La Chaîne Météo alerte sur plusieurs créneaux à haut risque : entre 21h et 2h du matin en Occitanie (Haute-Garonne, Tarn, Aveyron) avec 30 à 60 mm de pluie attendus, puis entre 2h et 5h dans les Cévennes (Hérault, Gard, Ardèche) où les cumuls pourraient grimper jusqu’à 80 mm. En PACA, l’épisode orageux est prévu entre 8h et 10h, d’une intensité moindre qu'en Occitanie.
27/08/25 - 16:01 - La Haute-Saône, le Doubs, le Jura et l’Ain passent en vigilance orange
La Haute-Saône, le Doubs, le Jura et l’Ain passent à leur tour en vigilance orange. À 16h, ce sont désormais 12 départements qui sont concernés par les orages.
27/08/25 - 14:49 - Une femme en état de mort cérébrale après un violent orage à Saint-Honoré-les-Bains
Mardi 26 août, un orage d’une intensité exceptionnelle, selon les pompiers, a frappé la commune de Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre. Le camping des Bains, qui accueillait près de 800 vacanciers, a dû être évacué.
Une famille, réfugiée sous sa tente, a été touchée par la chute d’un arbre. La mère, âgée de 47 ans, a été transportée en urgence à l’hôpital par ses proches. Selon L’Éveil de la Haute-Loire, elle était dans le coma vers minuit ce mercredi 27 août. En fin de matinée, son état a été déclaré de mort cérébrale, information confirmée par le parquet de Nevers.
27/08/25 - 14:05 - Huit départements désormais en alerte orange
La vigilance orange vient d'être mis en place dans huit départements du Centre-Est de la France. Il s'agit des Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire, du Rhône, de la Loire, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, et du Cantal.
27/08/25 - 12:58 - Une extension de l'alerte en région PACA ?
D'après La Chaine Météo, une extension de l'alerte orange concernant des orages forts est attendue en direction de la région PACA pour la matinée de jeudi, "avant une évacuation en Corse pour la soirée".
27/08/25 - 12:21 - Saône-et-Loire passe en alerte organge deux heures plus tôt qu'initialement prévu
Dans le département de la Saône-et-Loire, l’alerte, qui devait initialement débuter à 16h, est finalement avancée à 14h en raison de l’intensification rapide des orages.