Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 29 août 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Un jackpot de 40 millions d'euros est mis en jeu par la FDJ pour le tirage du vendredi 29 août 2025. Suivez les résultats de l'Euromillions en direct.

Le tirage de l'Euromillions du vendredi 29 août 2025 vous permettra peut-être de remporter la somme de 40 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux. Avec une telle somme, il est possible de s'acheter la voiture la plus chère du monde, la Rolls Royce La Rose Noire Droptail, qui coûte 25 millions d'euros. La somme mise en jeu pour ce tirage de l'Euromillions correspond également aussi aux prix de 421 lingots d'or, dont le prix au kg est de 94 880 euros. L'heureux gagnant du tirage du jour pourrait aussi s'offrir 1 000 nuits dans la suite impériale du Ritz (qui coûte au minimum 40 000 euros). Suivez les résultats de l'Euromillions en direct.

Pour participer au tirage de l'Euromillions : choisissez 5 numéros entre 1 et 50, puis 2 étoiles entre 1 et 12. Une grille coûte 2,50 euros, et vous pouvez également opter pour l'option My Million (incluse en France), qui garantit un gagnant à un million d'euros à chaque tirage. Attention : il faut avoir 18 ans révolus pour jouer. Les chances de décrocher le jackpot à l'EuroMillions sont d'environ 1 sur 139 millions. Pour gagner, il faut trouver les 5 bons numéros et les 2 étoiles. Si la probabilité est faible, d'autres rangs de gains existent : par exemple, avec 5 numéros sans les étoiles, vous avez une chance sur 3 millions. Jouer reste un jeu de hasard : il n'existe aucune méthode pour garantir une victoire.

Le plus gros gain mis en jeu à l'Euromillions, de 250 millions d'euros, a été remporté par un Français le 18 août 2025. Auparavant, ce jackpot avait été remporté le 28 mars 2025. La deuxième cagnotte la plus importante s'élevait à 240 millions d'euros et a été remportée le 8 décembre 2023. Ferez-vous partie des chanceux ? Suivez les résultats de l'Euromillions en direct sur notre page. Le jackpot minimum de l'Euromillions est de 17 millions d'euros et il augmente d'un montant variable, selon le nombre de grilles jouées, à chaque tirage.