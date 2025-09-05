Pic de chaleur annoncé ce week-end, ces départements où les températures vont dépasser les 30 degrés

Ce week-end va marquer une parenthèse estivale. Le soleil sera rayonnant sur la majeure partie du pays et les températures en hausse. Des pics jusqu'à 34 degrés sont attendus.

Après une semaine très instable, notamment ponctuée par les orages, une amélioration se dessine ce vendredi 5 septembre. Le ciel est majoritairement lumineux et les températures sont à peu près de saison. Seul le nord-est fait encore face à quelques perturbations. Le week-end sera dans le prolongement de cette journée, la météo permettra d'apprécier les sorties.

Samedi, la journée sera estivale sur tout le pays après la dissipation des brumes matinales. Après un début de journée qui peut être frais, les températures sont à la hausse l'après-midi avec entre 22 et 27 degrés au nord, 26 à 31 degrés au sud et même jusqu'à 34 degrés en Aquitaine et Midi-Pyrénées. En détail, le thermomètre pourra monter pour l'après-midi jusqu'à 34 à Biarritz, 33 à Bordeaux, 29 à La Rochelle, 28 à Lyon, 27 à Nantes ou encore 24 degrés à Paris, selon La Chaine météo. C'est la journée dont il faudra profiter. Même prévisions du côté de l'EMCWF, qui prévoie une journée très ensoleillée.

Si ces températures sont dans la moyenne haute pour la saison, ce pic de chaleur est cependant loin des records déjà connus lors du mois de septembre. En 2023, par exemple, la température moyenne était de 21,5 degrés, soit 3,6 degrés au-dessus des normales de saison. Il avait aussi fait plus de 35 degrés à Paris.

© La Chaine météo

Dimanche, le beau temps est toujours présent à l'est avec des températures pouvant atteindre les 27/28 degrés de Strasbourg jusqu'à Lyon. La situation se dégrade déjà à l'ouest. Les nuages deviennent menaçants, avec dès la matinée un risque d'averses sur la pointe bretonne. Le temps va également tourner à l'orage l'après-midi en Nouvelle-Aquitaine. Les températures y perdront près de 10 degrés par rapport à la veille. Sur le nord-ouest, les températures oscillent entre 20 et 25 degrés. Des pointes autour de 28 degrés restent possibles, notamment en région parisienne.

Ce pic de chaleur sera donc de très courte durée. Dès lundi, la pluie s'abat à l'est et fait chuter les températures. Le lendemain, la perturbation devrait se généraliser avec de nombreuses averses et des températures qui pourraient passer légèrement en dessous des normales de saison, mais sans grande fraicheur. La semaine prochaine ne s'annonce donc pas très agréable.