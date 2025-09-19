Loire-Atlantique : le département dépense 400 000 euros pour une nouvelle cour d'école dédiée aux "bienfaits sensoriels"

Les élèves du collège public de Machecoul-Saint-Même ont découvert une toute nouvelle cour de récréation à la rentrée. Elle a pour but de lutter contre les effets du réchauffement climatique. Mais pas seulement !

On l'a tous un peu peu oublié, mais que de temps nous avons tous passé dans les cours de récréation ! L'école, ce n'est pas que les enseignements prodigués à son bureau, devant le tableau noir, l'espace extérieur est aussi un endroit où les enfants apprennent beaucoup !

Cette cour de récré est donc un lieu aux multiples enjeux. Et si la solution à de nombreux problèmes à l'école passait par elle ? Chaleur extrême pendant la canicule, difficulté de chacun à trouver sa place, domination de l'espace par les garçons, mauvais comportement en classe… Tout cela pourrait être amélioré avec un peu de végétation.

Comme le rapporte Actu.fr, Le collège Raymond Queneau à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique) a métamorphosé sa cour de récréation, après un investissement de 399 000 euros du Département. Les professionnels réclamaient "une cour plus verte et plus vivante". 909 m² de béton ont été retirés afin de laisser la place à des massifs couvre-sol, des massifs sous-bois, des massifs ensoleillés, des haies… des espaces différents et naturels qui vont créer des îlots de fraîcheur pendant les périodes de forte chaleur.

"S'il est évident que l'ombre naturelle des arbres procure une fraîcheur bienvenue, elle offre bien d'autres bénéfices", peut-on lire dans un communiqué du Département. "Les espaces végétalisés apportent aux élèves un confort sensoriel : couleurs des feuillages et des fleurs, senteurs florales, bruissement apaisant des feuillages, et même la texture des feuilles et des écorces. Au-delà de ces bienfaits sensoriels, le végétal contribue à réduire les tensions, favorise le bien-être des collégiens et améliore l'ambiance de classe." Il y a aussi une nouvelle terrasse en bois sur laquelle les enfants pourront jouer mais aussi avoir cours à l'extérieur pendant les journées de beau temps, ce qui devrait permettre un meilleur comportement en classe.

Plusieurs études démontrent que les espaces dans la cour de récréation sont genrés. Les garçons sont au centre et jouent, souvent au ballon, et les filles sont sur le pourtour. Une situation qui ne favorise pas l'égalité de genre à l'école. La différenciation des espaces pourrait alors changer les choses. "Cela répond à un enjeu important d'égalité entre les filles et les garçons en multipliant les bancs, tables, diverses structures en bois et en réorganisant les pratiques sportives qui relèguent souvent les non-joueurs, et particulièrement les filles, dans les pourtours des terrains", souligne le Département.