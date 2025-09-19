Résultat EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 19 septembre 2025, 53 millions d'euros en jeu [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. À l'occasion de son tirage Euromillions du vendredi 19 septembre 2025, la Française des Jeux (FDJ) propose de remporter un jackpot de 53 millions d'euros. Les résultats seront dévoilés en début de soirée.

La cagnotte de l'EuroMillions continue de grimper. Toujours aucun gagnant n'est en effet parvenu à trouver les bons numéros lors du dernier tirage, c'est pourquoi la Française des Jeux (FDJ) vous propose de remporter un jackpot de 53 millions d'euros ce vendredi 19 septembre. Avec une telle somme entre les mains, nul doute que vous pourrez exaucer vos moindres envies, et pourquoi pas, vous laisser rêver à une nouvelle voiture, un voyage ou gâter vos proches. Alors pourquoi ne pas tenter votre chance ? Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans un des différents points de vente de la Française des Jeux, ou de valider une grille directement sur Internet. Le tout, moyennant la somme de 2,50 euros. Quant aux résultats, ces derniers seront disponibles en tout début de soirée.

Chaque mardi et vendredi, la Française des Jeux (FDJ) vous propose de décrocher le gros lot lors de son tirage de l'EuroMillions. Le montant de départ étant toujours le même avec un minimum de 17 millions d'euros, la cagnotte grimpe à chaque nouveau tirage si celle-ci n'est pas remportée. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Moyennant la somme de 2,50 euros, il vous suffit de choisir une sélection de cinq numéros et deux étoiles parmi les numéros proposés. Le tirage de l'EuroMillions restant un jeu de hasard, les chances de pouvoir remporter le jackpot restent maigres avec une chance sur 139 838 160. Mais tout n'est pas perdu. Grâce au tirage MyMillion, la FDJ fait de l'un des joueurs de chaque tirage un nouveau millionnaire.