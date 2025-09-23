Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 23 septembre 2025, 64 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour son nouveau tirage Euromillions ce mardi 23 septembre, la FDJ met 64 millions d'euros en jeu. Il vous reste quelques heures pour jouer, avant de connaître les résultats.

Défierez-vous le hasard ce soir en remportant le jackpot de l'Euromillions, mis en jeu par la Française des Jeux ? Car oui, jouer pour gagner les 64 millions d'euros de ce mardi 23 septembre est à la fois simple - il vous suffit de sélectionner cinq nombres ainsi que deux étoiles - et incroyablement difficile : vous n'avez qu'une chance sur plus de 139 millions de toucher le gros lot. A noter : un code MyMillion vous est donné dès que vous jouez une grille. Lors de ce nouveau tirage, la FDJ tirera au sort un code parmi toutes les grilles mises en jeu. Le grand gagnant repartira avec un million d'euros. Alors, serez-vous millionnaire ? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir, car il reste encore quelques heures pour jouer. Les jeux seront faits à 20h15. Vous pourrez retrouver la combinaison gagnante dans cet article dès qu'ils seront mis en ligne.

Férus de paris, vous ne serez pas en reste cette semaine. Après un jackpot affiché à 21 millions d'euros mercredi pour la cagnotte du Loto, la FDJ prépare un Méga Jackpot de 130 millions d'euros, ce vendredi 26 septembre, dans le cadre de l'Euromillions. Une grille en France sera également tirée au sort et fera gagner à son propriétaire 1 million d'euros, grâce au code MyMillion. Il est déjà possible de jouer, auprès de votre buraliste ou directement sur le site Internet de la FDJ.

Que se passe-t-il si le gagnant My Million ne réclame pas son gain ? C'est ce qu'il s'est passé il y a quelques semaines : la personne tirée au sort lors du tirage du 20 mai dernier n'a jamais réclamé son dû, et l'a donc définitivement perdu vendredi 18 juillet à 23h59, puisqu'elle avait soixante jours pour le faire. Il s'agit d'un gain dit de rang 1, l'argent a donc été reversé dans le Fonds cagnotte de la FDJ. Pour les autres gains, par exemple les milliers d'euros touchés par ceux ayant trouvé cinq bons numéros mais aucun numéro chance, les montants sont reversés à l'État.