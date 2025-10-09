La France touchée par un "blocage" météo, avec de lourdes conséquences sur les pluies d'octobre

Un blocage météo s'installe en France jusqu'à cette date. Voici ce que ce phénomène implique pour le temps des jours à venir.

Alors que l'automne avait commencé fort avec une chute des températures suivie de la tempête Amy, le temps s'est calmé en France. La semaine est sèche avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Il fait plutôt bon l'après-midi avec des températures pouvant atteindre, voire dépasser les 20 degrés. Cette météo permet de bien profiter de l'arrière-saison et elle pourrait durer un peu. La France fait, en effet, face à une situation de "blocage météo".

Ce phénomène est dû à une circulation atmosphérique verrouillée entre un anticyclone puissant au niveau du Royaume-Uni et une goutte froide cantonnée à l'Espagne. L'anticyclone a étendu son influence jusqu'à la France et rejette ainsi les perturbations, alors que la goutte froide ne franchit pas les Pyrénées. C'est une "configuration de blocage typique d'octobre, défavorable aux pluies en France", explique La Chaine Météo.

Dans ce contexte, les pluies seront très faibles et le temps va même encore s'éclaircir davantage. Si quelques brumes ont persisté au nord et dans le centre-est, l'anticyclone va gonfler à partir de vendredi. Une petite brise va évacuer les brouillards, permettant donc un beau week-end.

© La Chaine météo

La semaine prochaine devrait être aussi majoritairement ensoleillée suite à un léger flux d'est. Il fera cependant fléchir les températures. Les matinées seront bien fraiches, avec parfois seulement 4/5 degrés au lever du jour, et les maximales l'après-midi oscilleront entre 12 et 20 degrés. "Les conditions devraient être majoritairement sèches avec des températures fraîches au nord et proches des normales au sud", confirme Météo-France.

Les cumuls de pluie seront ainsi insignifiants sur 10 à 15 jours. Un faible risque persiste dans l'extrême sud sur cette période. Cela devrait durer jusqu'aux environs du 20 octobre, qui pourrait marquer une régression de l'anticyclone accompagnée par le retour d'un flux océanique par l'ouest. Des perturbations pourraient également revenir par la Méditerranée. "Pas d'épisode méditerranéen en vue à court terme, mais un risque à surveiller autour du 20 octobre si les basses pressions ibériques se réactivent", écrit ainsi la Chaîne Météo.

C'est bien autour de cette date que Météo-France prévoit elle aussi des pluies qui arriveraient progressivement par les Pyrénées et s'étendrait au sud-est et à la façade atlantique. Elles se propageraient ensuite au nord et à l'intérieur du pays, généralisant la perturbation.