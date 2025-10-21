Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 21 octobre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage Euromillions sont connus ! Retrouvez sans plus attendre la combinaison gagnante et le code My Million.

Tic, tac, tic tac... Le suspense était à son comble avant le tirage de l'Euromillions. On sait désormais quels chiffres il fallait avoir cochés pour remporter les 39 millions d'euros mis en jeu ce mardi 21 octobre 2025 au tirage de l'Euromillions. Malheureusement pour ceux qui espéraient avoir décroché le gros lot, personne n'est parvenu à trouver les bons résultats Euromillions.

Ce sont désormais 52 millions d'euros qui sont mis en jeu. Le prochain tirage Euromillions aura lieu vendredi 24 octobre. Il est dès à présent possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. En attendant, n'oubliez pas de consulter les chiffres gagnants du jour. Car s'il n'y a pas eu de grand vainqueur, certains ont tout de même réussi à parier sur une partie du résultat gagnant. De même, le code My Million a, comme chaque mardi et vendredi, permis à un joueur ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros.

Tirage du mardi 21 octobre 2025 5 - 24 - 29 - 40 - 42 / 6 / 12

MyMillion : OA 155 5726

Quelle est la plus grosse cagnotte jamais remportée à un tirage de l'Euromillions ?

Si les 39 millions d'euros mis en jeu ce mardi soir sont alléchants pour le commun des mortels, ce montant est loin d'être le plus gros déjà remporté à un tirage de l'Euromillions. Pendant longtemps, la cagnotte maximale était plafonnée à 190 millions d'euros. Depuis quelques années, la Française des jeux et ses consœurs européennes, ce jeu étant commun à neuf pays, ont décidé de remonter le montant maximal à 250 millions d'euros. Mais cela s'est fait par étapes.

Tout d'abord, la cagnotte maximale est montée à 200 millions d'euros. Une fois atteinte, elle a été revue à la hausse de 10 millions, passant à 210 millions d'euros. Et ainsi de suite. En mars 2025, pour la toute première fois de l'histoire du jeu, la cagnotte a atteint pour la première fois les 250 millions d'euros. Le jackpot avait alors été remporté par un Autrichien le 28 du mois. Depuis, le méga jackpot record de 250 millions d'euros a de nouveau été proposé deux fois : une en juin 2025, le gros lot avait alors été remporté par un Irlandais, et une autre fois le 19 août, cette fois-ci remporté par... un Français !