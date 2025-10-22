Pire que la pluie, ce phénomène qui arrive sur les côtes atlantiques est très dangereux

La tempête Benjamin va apporter des vents violents sur toute la façade atlantique à compter de mercredi soir, mais elle va aussi faire peser une autre menace sur l'ensemble du littoral.

De la pluie et des orages, mais surtout des vents violents et des vagues comparables à des murs. La première tempête de l'automne arrive et elle s'annonce mouvementée. La tempête Benjamin doit toucher la France à compter de la soirée du mercredi 22 octobre, en entrant par les côtés de la Manche et la façade atlantique, pour rester au moins jusqu'à jeudi avant de perdre en puissance vendredi.

Avec des rafales allant à plus de 100 km/h, la force et la violence de la tempête Benjamin sont "peu fréquentes pour une fin de mois d'octobre" indique la Chaîne météo. Le phénomène doit débuter en fin de journée ce mercredi 22 octobre, voire dans la nuit. Si des averses ont arrosé le pays entre l'Aquitaine et le massif central en prenant parfois un caractère orageux, le vent doit se lever sur le littoral atlantique et la Bretagne dans la soirée avec des rafales comprises entre 90 et 110 km/h sur les côtes, entre 70 et 90 km/h à l'intérieur des terres bretonnes.

De fortes pluies orageuses se déclareront également sur la Bretagne, la Normandie et le nord de la Nouvelle Aquitaine. A l'autre bout du pays, la Corse va également être exposée à des vents violents pouvant aller jusqu'à 150 km/h selon le Chaîne météo. Mais l'île de beauté ne doit voir le vent se lever qu'au cours de la journée du jeudi 23 octobre et plus particulièrement en début de soirée.

C'est dans la matinée de jeudi, entre 6 heures et midi, que le pic de la tempête Benjamin doit s'abattre sur la France avec un front pluvieux et orageux sur les deux tiers ouest du pays. Les vents les plus forts sont estimés autour des 120 et 130 km/h sur le littoral atlantique, entre la Vendée et l'Aquitaine, et autour des 100 à 110 km/h pour les côtes de la Manche.

Mais s'il faudra prendre des précautions face aux rafales, il faudra aussi se mettre à l'abri des eaux. Sous l'effet de la tempête Benjamin, la mer va "se creuser rapidement avec l'arrivée d'une forte houle dès jeudi matin" selon Météo Consult. Une houle qui va se coupler à une marée assez haute, de coefficient 85, de quoi augmenter le risque. "Des vagues de 5 à 7 mètres sont attendues sur la côte aquitaine et de 4 à 5 mètres entre le sud de la Bretagne et le littoral charentais". Sur les côtes de la Manche, les vagues les plus fortes atteindront les 3 à 4 mètres en général et jusqu'à 5 mètres sur le Cotentin, la côte d'Albâtre et la côte d'Opale.

Par endroits, les vagues risquent de représenter un vrai danger le temps du passage de la tempête Benjamin. Et pour cause, non seulement d'être hautes et puissantes, elles pourraient être submersives. Les submersions marines sont des inondations temporaires par la mer d'une zone côtière plus ou moins étendue. Ce phénomène naturel peut durer de quelques heures à plusieurs jours et peut-être dangereux pour les gens se trouvant trop près du rivage. Météo France a déjà placé tous les départements du littoral en vigilance jaune ou orange vagues-submersions et certaines alertes risquent de passer au niveau supérieur au fil du passage de la tempête. Les côtes de la Corse risquent également d'être concernées.