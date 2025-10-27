Il revient après des mois d'absence, ce phénomène météo très pénible touche la France cette semaine

La France fait encore face à un temps très instable. S'il n'y a pas de tempête annoncée cette semaine, un autre phénomène devrait se manifester pour la première fois de la saison.

La météo est assez instable durant cette période de vacances scolaires. Ce lundi 27 octobre, une perturbation descend des iles britanniques et touche les trois quarts du pays. Les pluies sont fréquentes des Pyrénées aux frontières de l'est. Le vent est aussi fort sur le sud-est. Mardi, la journée s'annonce moins humide. Dans le sud, les éclaircies prennent l'avantage au fil des heures. Au nord de la Seine, les nuages sont nombreux. Les températures remontent progressivement avec 2 à 3 degrés supplémentaires par rapport à la veille l'après-midi, selon La Chaine Météo. Les 15 degrés sont souvent atteints, voire dépassés, et les matinées sont moins fraiches.

Dès le lendemain, une nouvelle perturbation se dessine dans l'ouest avec du vent modéré et des averses parfois un peu orageuses. Le temps s'agite aussi au sud, notamment vers le PACA et la Corse. Une dépression se creuse au large du Portugal et fait remonter une masse d'air doux, mais elle fait face à un air très humide et instable en provenance de la Méditerranée.

Dans cette configuration, il y a un "risque d'épisode cévenol", explique La Chaine Météo. Jeudi, alors que le temps pourrait se calmer au nord, malgré quelques brouillards persistants en matinée, les précipitations pourraient être marquées dans le Languedoc-Roussillon, sur les Cévennes, sur la PACA et la Corse. L'air humide pourrait se bloquer sur le relief cévenol, provoquant des cumuls qui pourraient atteindre localement 80 mm, soit l'équivalent de deux semaines de pluie. Ce phénomène est aussi ce que semblent anticiper les modèles de prévisions de ECMWF.

Sur l'extrême sud-est, les cumuls seraient plutôt aux alentours de 15 à 30 mm selon le scénario qui apparait le plus probable pour le moment. Un second scénario envisage des cumuls bien plus élevés, avec de 100 mm à 150 mm sur les reliefs contre 40 à 90 mm sur la côte d'Azur. Il faudrait alors surveiller le risque d'inondations. Cet épisode pourrait s'étaler de mercredi soir à vendredi soir. Les prévisions sont à confirmer dans les prochains jours. Depuis le début de l'automne, il n'y a pas encore eu d'épisode cévenol, cela pourrait être le premier de la saison.

Pour la fin de semaine, la pluie sera encore au rendez-vous un peu partout. Un vaste système dépressionnaire atlantique va toucher la France, mais le tout sera accompagné de douceur. La semaine s'annonce donc très perturbée.