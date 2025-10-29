Ils foncent en excès de vitesse pour accoucher à la maternité, la réaction des gendarmes qui les ont arrêtés est épatante

Un couple allait à vive allure à la maternité ce samedi 25 octobre. Dépassant la vitesse autorisée, ils ont été arrêtés par les gendarmes.

Quand le bébé arrive, il ne faut pas trainer et foncer à l'hôpital. C'est ce qu'a fait ce couple du Loir-et-Cher, mais le conducteur a un peu trop appuyé sur la pédale. Ce samedi 25 octobre, les gendarmes de la brigade motorisée de Vendôme ont ainsi repéré une voiture en excès de vitesse caractérisé, rapporte Ouest-France. Des motards se sont alors lancés à leur poursuite. Le conducteur s'est rangé sur le bas-côté et a directement expliqué que sa femme était sur le point d'accoucher. Ils souhaitaient se rendre au plus vite à l'hôpital.

Les gendarmes ne s'attendaient pas à une telle réponse et ont donc décidé de mettre en place une procédure exceptionnelle. Ils ont laissé tomber le contrôle, avant d'escorter le couple à l'hôpital de Blois qui se trouvaient à une vingtaine de kilomètres de là. Ils leur ont même ouvert la voie pour faciliter leur trajet.

La mère de famille a alors donné naissance à un petit garçon qui va très bien, comme le dévoile une publication Facebook de la gendarmerie. Les parents avec leurs deux enfants ont posé aux côtés des deux gendarmes à l'hôpital après l'accouchement. Ils ont tous reçu les félicitations de la gendarmerie nationale.

L'histoire ne dit toutefois pas si le couple a reçu une amende plus tard pour cet excès de vitesse, mais c'est très probable. Cet été, un conducteur dans une situation similaire est, pour sa part, parvenu à y échapper. Ce dernier a été surpris en plein excès de vitesse en Indre-et-Loire, alors qu'il souhaitait aussi amener sa compagne à la maternité. Il a été flashé par un radar à 130 km/h sur la rocade de Joué-lès-Tours, route limitée à 90 km/h. Accélérer n'a pas suffi, le petit est né dans la voiture.

S'il n'y a pas eu d'escorte policière, la contravention de 135 euros a été annulée. Il ne faut pas oublier que la sécurité routière reste une priorité, mais la gendarmerie a rappelé sur X que "certaines histoires méritent d'être traitées avec humanité et discernement". Le couple a même obtenu le cliché de leur voiture filant à toute allure vers la maternité.