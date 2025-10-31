Météo : double mauvaise nouvelle pour ce week-end, la Toussaint s'annonce maussade

Le mois de novembre va débuter sous un temps bien triste, la pluie sera présente un peu partout. Elle sera accompagnée d'un autre désagrément.

Le temps a été très instable cette semaine en France. La météo de ce vendredi 31 octobre est plus calme. Si des pluies passagères et du vent touchent le nord-ouest, des éclaircies se dessinent du sud-ouest aux frontières de l'est, dans la douceur. Il fait jusqu'à 23 degrés dans l'extrême sud. La soirée d'Halloween sera généralement sèche et donc idéale pour aller récolter des bonbons.

Malheureusement, le temps s'annonce bien plus perturbé en ce week-end de la Toussaint. La Chaine Météo prévoit un "défilé de perturbations sur la France". Un vaste système dépressionnaire atlantique touche l'Hexagone dès samedi. Des averses sont attendues dans le nord-ouest, soutenues par du vent dans la matinée. Elles vont se propager du sud-ouest au nord-est. Le pourtour méditerranéen sera à l'abri des perturbations. Dans l'après-midi, le temps pourrait finir par se dégager dans le nord-ouest. Les températures seront assez agréables avec entre 15 et 20 l'après-midi, mais ce ressenti sera par endroit gâché par le vent et l'humidité.

Dimanche, le temps reste humide dans la plupart des régions. Une dépression britannique apporte vent et pluie à l'ouest et traverse ensuite le pays avec de nombreuses averses. De fortes pluies sont craintes dans le centre-est. Le temps va aussi se dégrader près de la Méditerranée. Cette perturbation assez généralisée est aussi anticipée par les modèles de prévisions de ECMWF.

© La Chaine Météo

A ce temps maussade, s'ajoute une deuxième mauvaise nouvelle pour la journée de dimanche : les températures baissent. Il fera frais avec entre 11 et 16 degrés l'après-midi. Plusieurs degrés pourront donc être perdus par rapport à la veille. Un front froid aborde, par ailleurs, les Alpes et abaisse la limite pluie-neige autour de 1500 mètres. Des chutes de neige marquées sont attendues en montagne dimanche après-midi et en soirée. "Ce sera l'idéal pour profiter de vos proches au coin du feu avec une soupe au potiron", résume très bien La Chaine Météo.

La pluie devrait cependant se calmer dès lundi, avec le retour de belles éclaircies par le sud et le regonflement d'un anticyclone. Quelques passages pluvieux pourraient toutefois être constatés dans la semaine, notamment dans l'ouest suite à des perturbations atlantiques. Les températures pourraient aussi remonter en milieu de semaine.