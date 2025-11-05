Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 5 novembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi proposait 16 millions d'euros. Les résultats Loto sont désormais disponibles.

La tension était à son comble ce mercredi 5 novembre 2025. Et pour cause, le tirage Loto proposait une cagnotte de 16 millions d'euros à qui trouverait les résultats gagnants. Alors, quelqu'un est-il parvenu à parier sur les bons résultats ? Le tirage passé, le constat est sans appel : il n'y a pas eu de grand vainqueur. Désormais, ce sont 17 millions d'euros qui sont mis en jeu. Le prochain tirage Loto aura lieu samedi. Il est dès à présent possible de tenter sa chance.

Si personne n'a trouvé le résultat Loto gagnant ce mercredi, certains participants ont tout de même réussi à parier sur une partie de la combinaison gagnante. Ainsi, deux grilles ont été cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance. Leurs propriétaires repartent tout de même avec 98 834,20 euros chacun. Quarante-deux grilles également cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance permettent quant à elles à leurs propriétaires de repartir avec 1 148,70 euros. Voici tous les résultats :

Tirage du 05/11/2025 19 - 23 - 29 - 31 - 45 et le numéro Chance 4

Joker+ 1 519 252

Option 2nd tirage : 4 - 5 - 8 - 36 - 45

10 codes gagnants : F 4192 8807 - F 7964 8787 - G 3133 9636 - L 2403 2929 - M 8520 8520 - R 7925 0234 - S 3525 0920 - T 7982 7015 - U 2223 6179 - W 8603 4535

Une fin de semaine mouvementée du côté de la FDJ

Grand vainqueur ou non ce mercredi soir, la fin de semaine s'annonçait quoi qu'il arrive chargée. Et pour cause, après le classique tirage EuroDreams jeudi soir, le tirage de l'Euromillions proposera près de 97 millions d'euros vendredi soir. Un gros lot qui là encore devrait attirer les foules. Il est d'ailleurs possible de tenter sa chance dès à présent moyennant 2,50 euros, prix de la grille classique.

Mais surtout, la Française des jeux doit lancer samedi un nouveau jeu de hasard appelé Crescendo. Concrètement, entre 13 heures et 19 heures, il pourra y avoir jusqu'à sept tirages successifs qui permettront de remporter au minimum 100 000 euros et, faute de vainqueur, jusqu'à 700 000 euros. Chaque heure, si personne ne trouve le résultat gagnant, le montant du gros lot augmentera de 100 000 euros. De quoi pimenter un peu plus les choses...