Ce phénomène météo plonge des millions de Français dans le gris ce week-end

Pour ce second week-end de novembre, le retour en force d'un phénomène météo est signalé sur la majorité du pays. Il faudra être prudent.

Cette semaine, la France a jonglé entre douceur, épisode venteux et pluvio-orageux. Ce vendredi, le temps est gris, voire accompagné de quelques pluies sur la moitié ouest. Il est aussi agité vers la PACA et la Corse. Ce week-end s'annonce un peu plus calme, mais aussi marqué par le retour d'un phénomène de saison.

Samedi, une perturbation atlantique amène quelques faibles pluies de l'Occitanie aux Hauts-de-France. Elles seront plus importantes sur le sud-ouest car la perturbation devrait se bloquer sur les Pyrénées. L'après-midi, des éclaircies se dessinent sur le littoral atlantique. Les températures seront de saison avec entre 7 et 11 degrés le matin et 13 et 17 degrés l'après-midi.

Dimanche, le temps calme se généralise. Les nuages bas sont nombreux, surtout en matinée sur les trois quarts du pays. Il faut aller vers le sud-est pour avoir un temps ensoleillé. L'après-midi, les éclaircies s'élargissent, particulièrement dans la moitié sud de la France. Une perturbation pluvieuse devrait cependant arriver en cours d'après-midi sur la pointe bretonne.

© La Chaine Météo

Un phénomène va toutefois influencer le ressenti météo du week-end. Depuis plusieurs semaines, le flux dynamique empêchait toute stagnation de l'air. Or, ce week-end, un petit anticyclone touche la France et provoque un calme atmosphérique qui favorise la condensation de l'humidité, créant des bancs de brouillard et des nuages bas. Les trois quarts du pays y feront face. Le sud-est sera exempté grâce au mistral qui va dégager le ciel.

"Les brouillards seront nombreux dès samedi matin, d'abord sur le nord-ouest, la vallée de la Loire, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et le nord de l'Aquitaine, avant de se généraliser dimanche sur le centre ouest, l'est et certaines plaines du sud-ouest", précise La Chaine météo. Ils pourraient persister une bonne partie de la matinée, empêchant la montée des températures et maintenant un ciel gris et bouché. Ils devraient également être localement épais et tenace.

Il faudra donc être prudent par endroit et surtout en voiture pour les personnes qui feraient beaucoup de route pour le pont du 11 novembre. Les jours suivants pourraient être pluvieux, notamment sur le nord-ouest. Des éclaircies pourraient se dessiner tout de même mardi après-midi, permettant de profiter de ce jour férié.