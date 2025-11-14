Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 14 novembre 2025 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Il ne sera pas facile de trouver les résultats Euromillions ce vendredi, mais le tirage devrait susciter un certain engouement.

Pour terminer la semaine en beauté, quoi de mieux qu'une belle cagnotte ? Le tirage Euromillions de ce vendredi 14 novembre 2025 propose une somme qui ne devrait pas laisser les participants de marbre. En effet, ce sont désormais 123 millions d'euros qui sont mis en jeu. Comme pour n'importe quel tirage Euromillions, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. La grille classique coûte 2,50 euros.

Le tirage permet de connaître les résultats Euromillions généralement vers 21h30/22 heures. Avis aux amateurs, en cas de victoire, le gros lot retombera à 17 millions d'euros, montant de la cagnotte minimal qui puisse être mise en jeu, mardi lors du prochain tirage. Mais pour l'heure, rien ne dit qu'il y aura un grand gagnant. Seule certitude : le résultat gagnant de ce vendredi 14 novembre sera révélé dès qu'il sera connu ci-dessous :

Plusieurs beaux tirages en perspective ces prochains jours

Si les 123 millions d'euros mis en jeu ce vendredi soir représentent une sacrée somme, même pour un tirage de l'Euromillions, ce jeu de hasard est loin d'être le seul à proposer des beaux jackpots en ce moment. En effet, demain, samedi 15 novembre, le tirage du Loto proposera 20 millions d'euros aux participants. À ce jeu de hasard, la cagnotte moyenne généralement remportée s'élève plutôt à cinq millions d'euros. De nombreux participants devraient tenter leur chance.

Lundi, c'est à l'EuroDreams que le jackpot promet également d'être plus important qu'en temps normal. Inlassablement, la Française des jeux propose chaque lundi et chaque jeudi jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Mais ce lundi, et comme ce fut déjà le cas ces derniers tirages, les joueurs pourront espérer remporter jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans. Un montant qui sera remis en jeu jusqu'à ce qu'il soit remporté.