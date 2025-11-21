Saint-Ouen. Il vendait illégalement des trésors au marché aux puces, la police confisque 318 000 euros de marchandises

Plus de 310 000 euros de biens ont été saisis à Paris chez un antiquaire par des agents de la douane. La police a notamment récupéré chez le vendeur des objets de valeurs en argent et en ivoire.

Aux Puces Saint-Ouen, les agents de la douane d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ont réalisé un contrôle fructueux chez un antiquaire. La police a saisi plus de 318 000 euros de marchandises dont des ouvrages en argent et en ivoire selon le site de la douane française. Début septembre, la police a identifié des objets non conformes à réglementation. Parmi eux se trouvaient des ouvrages de valeurs : plus de quatre-vingt objets sont en argent dont huit comprenant des éléments en ivoire.

Le gérant de la boutique n'était pourtant pas enregistré auprès de l'administration en tant que revendeur de métaux précieux. De plus, les ouvrages concernés n'étaient ni poinçonnés, ni inscrits dans les registres légaux, stipulent les douanes. Le poinçonnage est très important puisqu'il constitue aussi une garantie pour le consommateur, de la réelle tenue en or, argent ou platine des objets sur le marché.

Les objets comprenant des parties en ivoire ont finalement été expertisés par le Muséum national d'histoire naturelle. Celui-ci a confirmé la présence d'ivoire d'éléphant travaillé. Finalement, une partie des ouvrages va être remis en conformité par un bureau spécialisé chargé de l'apposition du poinçon réglementaire. Les autres, ceux contenant de l'ivoire, vont eux être livrés à des organismes œuvrant pour la protection de la faune et de la flore.

Cette saisie s'inscrit dans l'une des missions de protection de la douane française, la lutte contre le trafic des biens et marchandises relevant de la Convention de Washington (CITES). En effet, en 2024, la douane a réalisé 560 constatations liées aux espèces protégées, intercepté 167 animaux vivants, saisi 158 kg de coraux et coquillages, et 62 kg d'ivoire.