Neige et verglas en France : presque tout le pays en vigilance ! Les alertes "grand froid" activées

L'épisode hivernal se poursuit et s'intensifie ce vendredi 21 novembre : la quasi-totalité de la France est placée en vigilance jaune neige-verglas. A la poudreuse s'ajoute une alerte grand froid dans une petite trentaine de départements.

L'essentiel Les premiers flocons de l'hiver tombent en France depuis le milieu de la semaine. La neige est encore au rendez-vous ce vendredi 21 novembre et la quasi totalité du pays est touchée. 76 départements sont placés en vigilance jaune neige-verglas.

Des chutes de neige sont attendues "à très basse altitude sur une grande partie du pays" prévient Météo France. Il neige "faiblement" sur "un bon quart nord-est jusqu'au Limousin, l'Auvergne Rhône-Alpes et vers les Pyrénées" et 'plus tempoairement" sur les collines normandes et du Centre. "Des averses de pluie et neige mêlées plus nombreuses circulent" dans le nord-ouest.

Les températures continuent de baisser ce vendredi et des vigilances jaunes grand froid sont activées dans 27 départements allant de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est.

La journée de vendredi doit cependant être plus sèche, avant une nouvelle dégradation pluvio-neigeuse attendue ce week-end. Samedi devrait pour sa part être la troisième journée la plus froide de l'année 2025, et même le 22 novembre le plus froid depuis 1999.

En direct

08:57 - De 1 à 20 centimètres de neige attendus selon les endroits Dans les plaines et les vallées de basse altitude, c'est-à-dire jusqu'à 300 ou 400 mètres, les chutes de neige restent faibles avec 1 à 2 cm localement, "principalement en piémont pyrénéen et parfois dans les vallées de Haute-Savoie, Savoie et Isère, probablement jusqu'à Grenoble" selon la Chaîne météo. Et cette neige aura beaucoup de difficulté à tenir au sol. La neige sera plus présente plus haut, dès 400 mètres, notamment dans la vallées alpines, avec l'"accumulation plus nette de 3 à 5 cm attendus dans les vallées exposées". Enfin, en montagne dès les 800 mètres d'altitude, l'épisode neigeux est plus marquée avec 10 à 20 cm supplémentaires attendus d'ici à la fin de l'épisode. 08:29 - Des gelées généralisées avec des températures négatives ce vendredi matin "Les gelées matinales sont généralisées dans les terres et plus fortes avec -5 à 0 degrés en général en plaine" prévient Météo France, des conditions qui favorisent la formation du verglas et appellent à la prudence. Les températures restent froides sur l'ensemble de la journée avec des maximales allant de 6 à 11°C sur les régions méditerranéennes, de 7 à 10°C sur le Cotentin et de la Bretagne jusqu'à l'ouest de l'Aquitaine. Il faut "seulement 2 à 6 degrés sur le reste du pays avec même localement 0 à 2 degrés à l'est". 08:15 - Où la neige doit-elle tomber ce vendredi ? Si presque toute la France est en alerte "neige-verglas", la neige est surtout attendue sur la moitié nord et près des sommets. "Sur un bon quart nord-est jusqu'au Limousin, l'Auvergne Rhône-Alpes et vers les Pyrénées, il neige encore faiblement jusqu'en plaine ou à très basse altitude, plus temporairement le matin sur les collines normandes et du Centre" écrit Météo France dans son bilan prévisionnel. Tandis que "des averses de pluie et neige mêlées plus nombreuses circulent entre la Normandie et le Boulonnais". Les chutes de neige sont donc possibles en planes, mais elles sont plus "marquées et durables" à partir de 200/300 mètres notamment sur le Jura, les Alpes, le Massif central et le piémont Pyrénéen. 08:02 - Quels sont les 27 départements en vigilance "grand froid" ? Plus que la neige, la nouveauté de la météo ce vendredi est l'activation de vigilances pour le grand froid dans un large quart nord-ouest du pays. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est sont essentiellement concernées. Dans le détail, les 27 départements en alerte face aux températures glaciales sont : l'Ain, l'Allier, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort. 07:48 - La vigilance neige-verglas activée dans 76 départements ce vendredi Les vigilances jaunes pour la neige et le verglas s'étendent à la quasi-totalité de la France ce vendredi puisque 76 départements sont en alerte sur les 96 territoires de France métropolitaine. Sont concernés : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir ainsi que la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, Paris, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort et le Val-d’Oise. Les huis départements franciliens sont aussi en alerte, ceux de las grande couronne que sont la Seine-et-Marne, les Yvelines et l'Essonne, mais aussi ceux de la petite couronne : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et bien sûr Paris. 20/11/25 - 23:47 - Angers sous la neige ce jeudi soir FIN DU DIRECT - Il n'y a pas que la Basse-Normandie qui voit ses sols blanchir ce jeudi soir. Comme en témoignent des images relayées par Météo Express sur X, à Angers, il neige aussi. 20/11/25 - 22:30 - Une soixantaine de départements en alerte jaune neige-verglas Météo-France n'a pas revu ses prévisions à 22 heures. Ce sont donc bien une grosse soixantaine de départements qui seront en alerte jaune "neige-verglas" ce vendredi. Par ailleurs, la vigilance court sur toute la journée. Contrairement à mercredi et jeudi, il n'y a, pour l'heure, pas d'accalmie prévue à la mi-journée. 20/11/25 - 21:35 - De la neige au-dessus du lac du Bourget En Savoie, la limite entre la pluie et la neige était bien visible ce jeudi au-dessus du lac du Bourget. Une limite estimée entre 400 et 500 mètres d'altitude. À noter que de nouvelles chutes de neige sont attendues vendredi matin sur place. 20/11/25 - 21:31 - La neige tombe en Basse-Normandie ce jeudi soir En Basse-Normandie, les flocons sont de sortie ce jeudi soir. De nombreuses giboulées de neige sont constatées dans la région. En témoigne cette vidéo relayée par Météo Express sur X, prise à Truttemer-le-Grand, dans le Calvados.

EN SAVOIR PLUS

Neige à Paris

A la même période l'année dernière, un bel épisode de neige avait touché la capitale. 4 cm avaient été relevés le jeudi 21 novembre 2024 dans les rues de la capitale. Il s'agissait de la journée la plus enneigée pour un mois de novembre depuis 1968 dans la capitale. Les relevés étaient plus importants dans le reste de l'Ile-de-France avec 15 cm dans les Yvelines, voire 20 dans le Val d'Oise.

Les épisodes neigeux se font de plus en plus rares en région parisienne. Les températures ne tombent souvent plus assez bas et ne permettent pas aux flocons de tenir au sol. Lorsque la neige tombe, son passage est souvent de courte durée. Un épisode important a été noté en 2018 et avant cela remontait à 2010. La capitale connait désormais entre 1 à 3 épisodes de neige par an. Pour connaitre les prévisions de l'épisode neigeux actuel, vous pouvez suivre sur La Chaine Météo.

Neige en plaine

Pour avoir de la neige en plaine, soit en-dessous de 400 m d'altitude, comme cela va être le cas pendant ce nouvel épisode neigeux, il faut une perturbation avec de l'air froid et de l'air humide qui se rencontrent. La température de l'air et du sol sont ensuite des éléments clés pour la tenue de la neige. Le plus souvent lorsqu'il neige, la température est comprise entre -5 et 1 degré, mais c'est également possible entre 1 et 3 degrés.

La neige arrive souvent à partir de la deuxième quinzaine de novembre et se prolonge jusqu'en mars ou avril. Les régions au climat le plus continental, du centre-est au nord-est, sont souvent concernées en premier. Le niveau de limite pluie-neige se situe entre 200 et 400 m en-dessous de l'isotherme 0 °C en général. Plus de précisions sur la neige en plaine en France sur Météo France.