La surprise du redoux ! Les températures remontent d'un coup, un énorme écart dans ces départements

Après une semaine très froide, le redoux approche. Certains départements retrouveront des températures bien plus agréables.

Les températures continuent de chuter ce vendredi 21 novembre. Elle dépasse rarement les 5°C, à part sur la côte ouest où le soleil est de retour. Dans le sud-est, le ressenti est rafraichi par de fortes rafales de mistral et tramontane. Samedi, un temps froid et sec domine sur les trois quarts du pays. C'est la journée la plus glaciale à l'échelle du pays. Les minimales sont souvent négatives, pouvant tomber jusqu'à -8°C. Les gelées sont alors généralisées. L'après-midi, les températures peinent à monter, surtout dans le nord-est et même jusqu'au bassin parisien et au bassin du Rhône.

Sur la côte ouest, le temps est plus doux, les maximales pouvant dépasser les 10°C. Une perturbation océanique est annoncée notamment sur la Bretagne, la Normandie jusqu'à la Charente-Maritime, ramenant de la pluie. Près de la Méditerranée, le vent souffle et des orages sont possibles en Corse.

© La Chaine Météo

Dimanche, la France va connaitre un redoux, comme l'annonce La Chaine Météo. Il sera cependant accompagné d'un temps pluvieux et venteux sur une bonne partie ouest. La perturbation rencontrera l'air froid, ce qui peut causer quelques chutes de neiges en plaine en matinée, notamment sur le centre et le nord-est. Si les températures seront encore basses pour la saison, elles seront globalement en hausse. Le redoux atteindra progressivement l'est, avec la perturbation qui va traverser le pays.

La Bretagne, la Vendée, la Normandie, la Gironde mais aussi la PACA pourront voir leurs températures dépasser les 10°C l'après-midi. On attend notamment 13°C à Brest, 15°C à Nantes, 16°C à Bordeaux ou encore 14°C à Marseille. Il devrait également faire jusqu'à 9°C degrés à Paris et 7°C à Strasbourg ou Lyon, soit environ 5°C de plus que la veille. Les minimales resteront toutefois assez basses, voire négatives dans l'est.

Cette tendance devrait se poursuivre progressivement la semaine prochaine : "Les températures encore basses pour la saison en début de semaine retrouveront progressivement des valeurs de saison pour la fin de semaine", annonce Météo France. La fin novembre ne devrait pas être glaciale, mais des perturbations pourraient ponctuer la semaine. Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai.