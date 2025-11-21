Sarkozy dans le sillon de Zemmour et de Villiers ? Son livre "Journal d'un prisonnier" pris en main par des experts de l'extrême droite

Le nouveau livre de Nicolas Sarkozy qui sortira le 10 décembre en librairie a été édité par des experts de l'extrême droite. Ils sont à l'origine des derniers grands succès français dans la catégorie "politique".

Un nouveau succès pour l'éditeur Fayard ? Ce vendredi 21 novembre, Nicolas Sarkozy a annoncé la sortie d'un nouveau livre intitulé Le journal d'un prisonnier, aux Editions Fayard. L'ouvrage est disponible en précommande au tarif de 20,90 euros. "En prison, il n'y a rien à voir, et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l'image du désert la vie intérieure se fortifie en prison", écrit l'ancien président sur X. Le livre sera disponible en librairie le 10 décembre prochain.

Et ces derniers temps, l'éditeur passé dans le giron de Vincent Bolloré enchaîne les succès, notamment dans la catégorie politique. La messe n'est pas dite d'Eric Zemmour, Ce que veulent les Français de Jordan Bardella, et enfin Populicide signé Philippe de Villiers sont tous trois parus en octobre 2025 chez Fayard. Ils font partie du Top 5 des "meilleures ventes" de la catégorie "politique française" sur le site officiel de la Fnac. Un succès évident qui traduit également la tendance actuelle selon laquelle l'extrême droite a le vent en poupe auprès des Français.

D'après un récent sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, le Rassemblement national fait toujours la course en tête dans les intentions de vote pour la prochaine élection présidentielle. Qu'il soit représentée par Marine Le Pen ou Jordan Bardella, le parti à la flamme obtiendrait environ 35 % des suffrages au premier tour en 2027. Les concurrents ne dépassent pas les 15,5 % d'intentions de vote, peu importe la configuration testée, le match se jouant entre le candidat du camp présidentiel, le candidat PS et Jean-Luc Mélenchon.

Fayard, faiseur de succès sous la coupe de Bolloré

Revenons à nos lectures du moment, et au succès factuel des éditions Fayard, notamment dans le cadre de ses dernières publications politiques, aux forts accents d'extrême droite. Zemmour, Bardella, de Villiers... Autant de succès littéraires en librairie qui font aussi écho aux experts de cette frange de l'échiquier politique français qui gèrent désormais la célèbre maison d'édition.

En 2023, l'influent Vincent Bolloré a pris le contrôle des éditions Fayard. Deux ans plus tard, les principaux succès de la maison sont des figures de l'extrême droite tricolore. Dépendantes du groupe Hachette Livre, elle-même filiale du groupe Lagardère, les éditions Fayard sont désormais sous la houlette du richissime homme d'affaires - et désormais de médias - Vincent Bolloré, actionnaire principal de Hachette Group. Il est également le patron de Vivendi, groupe qui a racheté... Lagardère.

En 2022, la directrice littéraire est nommée au poste de présidente-directrice générale des éditions Fayard. Deux ans plus tard, elle est limogée. Elle s'opposait au projet du numéro un de l'édition, contrôlé par le groupe de Vincent Bolloré, qui prévoyait que la marque Fayard puisse être partagée avec les éditions Mazarine, dirigées par Lise Boëll, connue pour avoir édité les ouvrages d'Eric Zemmour et de Philippe de Villiers. Aujourd'hui, Lise Boëll n'est autre que la patronne de Fayard.