Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 25 novembre 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les 162 millions d'euros ont-ils été remportés ? Les résultats du tirage Euromillions sont désormais disponibles.

La Française des jeux et ses homologues européens proposaient ce mardi 25 novembre 2025 pas moins de 162 millions d'euros pour ce nouveau tirage Euromillions. Malheureusement, n'en déplaise aux participants du jour, il n'y a pas eu de grand vainqueur. Ce sont désormais 178 millions d'euros qui sont proposés. Le prochain tirage Euromillions aura lieu vendredi soir. Il est dès à présent possible de tenter sa chance, mais les joueurs devraient être particulièrement nombreux. Bonne nouvelle toutefois, le taux de participation n'affecte pas vos chances de trouver le résultat Euromillions.

D'ici là, il est possible de consulter la combinaison gagnante du jour. On sait que si personne n'a réussi à remporter la totalité de la cagnotte, certains participants ont réussi à trouver une partie des résultats Euromillions. Ainsi, 13 grilles, dont cinq validées en France, ont été cochées des cinq bons chiffres, mais d'aucun bon numéro étoile. Chaque propriétaire repart avec 74 451,30 euros. Dix-neuf autres grilles validées en France, cochées elles de quatre des cinq bons chiffres et des deux bons numéros étoile, permettent d'empocher 782,30 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour :

Tirage du mardi 25 novembre 2025 6 - 11 - 17 - 35 - 44 / 3 / 7

MyMillion : LI 694 8496

Un tirage exceptionnel jeudi à l'EuroDreams

Il n'y a pas qu'au tirage de l'Euromillions que la cagnotte est un peu exceptionnelle ces derniers temps. À l'EuroDreams, dont un tirage est organisé chaque lundi et chaque jeudi, il y a aussi un jackpot inhabituel. Au lieu d'empocher 20 000 euros par mois pendant trente ans, les joueurs peuvent actuellement espérer remporter 30 000 euros par mois pendant les trois prochaines décennies, soit l'équivalent de 10,8 millions d'euros.

Jeudi 27 novembre, la Française des jeux annonce par ailleurs un tirage EuroDreams encore plus hors du commun. Il y aura 10 gagnants garantis en France, annonce la banderole. Dix gagnants qui remporteront 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Ils seront tirés au sort parmi les participants du tirage EuroDreams du jour.