Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 décembre 2025 [EN LIGNE]

Euromillions. Pour le tirage Euromillions de ce vendredi 5 décembre, la Française des jeux proposait un méga jackpot de 130 millions d'Euros. Alors faites-vous partie des nouveaux millionnaires ?

En direct

23:35 - Le code My Million est le.. Si personne n'est reparti avec le jackpot, il est toujours possible de remporter 1 million d'euros avec 1 code gagnant My Million suivant : NQ 393 9174. Découvrez en un clic si vous êtes millionaire.

22:58 - Quel est le montant maximal à remporter ? Si les 130 millions d'euros promis sont déjà incroyables, la Française des jeux propose presque deux fois plus pour son montant maximal. Trois fois, cette année, le jackpot EuroMillions a atteint son plafond de 250 millions d’euros et le dernier en date, mardi 19 août, a été remporté par un Français ! Un jackpot remporté grâce à la combinaison suivante : 24 - 31 - 34 - 41 - 43, et les étoiles 6 et 8.

22:30 - Comment jouer à l'Euromillions ? Pour jouer à EuroMillions – My Million, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remportez le jackpot si vous avez 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Le prix d’une grille est de 2,50 € pour 1 grille simple EuroMillions et 1 code My Million par grille.

22:08 - La cagnotte grimpe encore, 143 millions d'euros à empocher au prochain tirage Après deux tirages sans vainqueur, la cagnotte augmente à nouveau de quelques millions d'euros. Ce qui signifie que 143 millions d'euros sont à remporter lors du prochain tirage, mardi 9 décembre.

21:39 - Pas de gagnant ce vendredi, le jackpot grimpe Le tirage Euromillions n'a pas fait d'heureux élu ce soir. Personne n'a remporté le méga jackpot de 130 millions d'euros. Voici les chiffres gagnants du jour : 9.15.25.34.46 et les deux Étoiles gagnantes sont la 8 et la 12.

21:20 - Le tirage My Million pour devenir millionaire Si jamais vous ne remportez la somme maximale, il est toujours possible de repartir avec un joli pactole. En effet, grâce à la FDJ et au tirage My Million, deux fois par semaine, un Français gagne le montant de 1 million d'euros. Au lieu de choisir vos chiffres fétiches, vous obtenez un code aléatoire. Une confiance au destin qui peut s'avérer payante.

21:10 - Plus qu'une petite demi-heure à patienter Alors que les résultats seront dévoilés approximativement vers 21h30-22h, l'heure fatidique approche ! Quelqu'un va-t-il rafler la mise ?

20:16 - Un Français vainqueur d'un gain important vendredi dernier Lors du tirage Euromillions du vendredi 28 novembre, un Français avait remporté la somme 178,6 millions d'euros grâce à la combinaison 5 - 29 - 33 - 39 - 42 et les numéros étoile 3 et 9. Alors la chance va-t-elle encore sourire à un habitant de l'Hexagone ? En tout cas, c'est une bonne raison de tenter sa chance.