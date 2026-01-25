Les habitants de cette commune française s'appellent les "Culs brûlés", c'est le nom officiel qu'ils ont choisi

Les "Culs brûlés" est la dénomination officielle que les habitants d'une commune française ont validé depuis peu. Il a une origine bien ancienne.

Ce n'est pas une plaisanterie. Certains gentilés (noms des habitants d'un lieu ou d'une commune) peuvent être surprenants et même très amusants. Dans un village de France, vous pouvez notamment rencontrer depuis peu les "Culs brûlés". N'ayez pas peur de les vexer avec cette drôle de dénomination, ils y sont tout à fait favorables puisqu'ils l'ont choisie par vote, le 2 novembre 2024. Ce qui était un simple surnom depuis des centaines d'années est devenu leur nom officiel. Auparavant, la commune n'avait pas de gentilé et n'était d'ailleurs pas la seule dans ce cas : environ un millier d'autres n'auraient pas de noms officiels pour leurs habitants.

C'est dans le village rural d'environ 230 habitants d'Olley en Meurthe-et-Moselle qu'il faut se rendre pour trouver ces "Culs brûlés". Lors du vote, les résidents ont en effet préféré ce nom à ceux d'"Olleysiens" ou d'"Olleygeois". D'autres propositions humoristiques avaient aussi été suggérées comme "Olleymains", "Olleycoeurs", "Caféolley", ou encore "Olleyfilles". Heureusement (ou pas), elles n'ont quant à elles pas été retenues parmi les huit propositions finales.

Tous les habitants devaient avoir au moins 10 ans pour voter : il y a finalement eu 89 votants avec 42 voix pour "Culs brûlés" contre 25 pour "Olleysiens". "Les habitants ont eu à cœur d'assumer avec fierté ce gentilé", avait déclaré le maire de la commune, David Buono, juste après le vote, auprès de France Bleu. Il faut dire que le nom de "Culs brûlés" ne sort pas de nulle part. Il serait en lien avec l'histoire du village au Moyen Âge.

Les premières traces de son existence remontent au XIe siècle. Le village était alors connu pour sa production d'huile pour lampes, qui était issue des fleurs de navette. Ce produit était en fait de mauvaise qualité et avait tendance à noircir le fond des lampes, d'où le surnom de "Culs brûlés". Il ne faut pas oublier aussi que le mot "cul" était bien moins familier et connoté qu'aujourd'hui...

Une autre hypothèse évoque les nombreuses invasions suédoises dans la région, notamment pendant la guerre de Trente ans (1618-1648). Les Suédois, alliés du Roi de France, attaquaient alors La Lorraine qui n'était pas encore rattachée à la France, brûlant tout sur leur passage. Une autre origine historique pour le patronyme de "Culs brûlés".

Dans la presse locale comme dans les rues d'Olley, on se rit bien de toutes ces explications. Et on fait remarquer en prime que le nouveau nom des habitants a bien des avantages, comme celui de faire parler et même de faire une rime : "Olley, les culs brûlés".